يبدأ البيع المسبق لـ CartelFi اليوم، ويستهدف المستثمرون الأوائل تحقيق عوائد بنسبة 300%

انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى 2.4 تريليون دولار، وهو انخفاض بنسبة 40% تقريباً عن ذروتها في ديسمبر 2024 البالغة 3.9 تريليون دولار.

ويؤكد هذا الانكماش الحاد على قلق المستثمرين المتزايد الناجم عن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وعدم اليقين الاقتصادي.

تعكس عمليات البيع هبوط موازي في أسواق الأسهم العالمية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية جديدة شاملة.

وتسمى هذه الخطوة “يوم التحرير”، وتفرض رسوما جمركية تصل إلى 54% على الواردات من شركاء تجاريين رئيسيين، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان.

ومع اقتراب موعد التنفيذ، دفع احتمال نشوب حرب تجارية مطولة المستثمرين إلى تجنب المخاطرة، مما أدى إلى هروب واسع النطاق لرؤوس الأموال من الأسهم والأصول المشفرة.

ومع ذلك، حتى في خضم هذا التصحيح الواسع النطاق ، فإن بعض المستثمرين يحددون نقاط دخول محتملة.

تتمثل إحدى هذه الفرص في CartelFi، وهو مشروع DeFi في مرحلة مبكرة يهدف إلى إحداث ثورة في الاستثمار في عملة الميم من خلال تحويل الأصول المضاربة إلى أدوات مدرة للعائد.

بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب طويلة الأجل وسط المذبحة، فإن CartelFi يظهر باعتباره رهانًا معاكسًا يستحق المشاهدة.

ما هو CartelFi؟

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تعمل CartelFi على وضع نفسها كقوة معطلة عند تقاطع الميمات والتمويل اللامركزي، وتقدم حلاً لتناقض طويل الأمد في العملات المشفرة: الاختيار بين عملات الميم عالية المخاطر وعالية المكافأة واستقرار بروتوكولات DeFi المولدة للعائد.

من خلال مجموعات السيولة المتخصصة المصممة خصيصًا للميمات، تقوم CartelFi بتحويل الأصول المضاربية الخاملة عادةً إلى رأس مال إنتاجي.

يسمح هذا النموذج للمستثمرين بالاحتفاظ بالتعرض لإمكانات الصعود الهائلة لعملات الميم أثناء كسب العائدات المرتبطة تقليديًا بلعبات DeFi الأكثر جدية.

تضيف آلية إعادة الشراء والحرق التلقائية للبروتوكول، والتي يتم تمويلها بما يصل إلى 100٪ من الرسوم المجمعة، ضغطًا انكماشيًا مصممًا لدعم قيمة الرمز بمرور الوقت.

يقدم الكارتل “عائد سنوي على الأصول بمستوى كولومبي”، مما يحول عملات الميم إلى أصول رأسمالية إنتاجية.

مع وجود مليارات الدولارات من رموز الميم الخاملة في المحافظ، ترى CartelFi فرصة لإطلاق العنان لهذا رأس المال الخامل.

أطروحتها: يمكن للميمات أن تكون أكثر من مجرد أفكار خيالية، بل يمكن أن تكون أصولاً للتدفق النقدي أيضاً.

هل يمكن لـ CartelFi كسر الشفرة؟

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لقد كانت زراعة العائدات من أجل عملات الميم مفهومًا بعيد المنال منذ فترة طويلة – مطلوب بشدة، ولكن لم يتم تنفيذه بنجاح أبدًا.

قد تكون CartelFi هي المنصة الأولى التي تنجح في كسر الشفرة.

في ظل المشهد الحالي لـ DeFi، فإن تحقيق العائد يعني عادةً صرف الأموال من الأصول المتقلبة مثل PEPE أو DOGE وإعادة تخصيصها إلى حيازات “أكثر مسؤولية” – عملات مستقرة أو ETH أو رموز Blue Chip – في مجمعات السيولة التي تحقق عوائد متواضعة، غالبًا لا تزيد عن 5-10٪ APY.

المشكلة؟ غالبًا ما يُجبر أصحاب الميمات على البيع في أوقات غير مناسبة، متحملين الخسائر أو يخرجون قبل انتعاش محتمل.

ويترك هذا الأمر انعدامًا هائلاً للكفاءة في السوق: عشرات المليارات من الدولارات من عملات الميم تجلس خاملة، وتجمع الغبار في المحافظ بينما ينتظر حاملوها دورة الضجيج التالية.

من خلال مجموعات السيولة المخصصة المصممة لأصول الميم، تقدم CartelFi عائد سنوي مرتفع يصل إلى 300% على الرموز مثل PEPE.

هناك خيارات لمستخدمي DeFi المحافظين أيضًا، بما في ذلك المجمعات “العادية” ذات العائدات المكونة من رقمين على اسطبلات مثل USDC / USDT.

لكن عامل الجذب الحقيقي يكمن في تصميم CartelFi الذي يركز على الميمات: العائد دون التنازل عن إمكانات النجاح الهائلة.

تفاصيل البيع المسبق لـ CartelFi

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تبدأ CartelFi عملية البيع المسبق في وقت لاحق اليوم، مما يوفر للمستثمرين الأوائل فرصة للاستفادة من نموذج بيع منظم مكون من 30 مرحلة.

ستشهد كل مرحلة زيادة في سعر الرمز بنسبة 5%، مما يخلق حافزًا قويًا للمشاركة المبكرة.

وفقًا للمشروع، فإن المشترين الذين يدخلون في المرحلة الأولى قد يحصلون على ما يزيد عن 300% بحلول الوقت الذي يتم فيه إدراج الرمز المميز علنًا.

مع سعي CartelFi إلى تحويل عملات الميم إلى أصول مدرة للدخل، فإن البيع المسبق يقدم فرصة ذات مكافأة عالية لأولئك الذين يتطلعون إلى الدخول في الطابق الأرضي لما يصفه الفريق بأنه “أول مشروع DeFi يحول الميمات إلى طابعات نقدية”.

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