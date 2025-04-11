توقعات سعر Bitcoin Pepe (BPEP) بعد توقيع ترامب على أول مشروع قانون للعملات المشفرة

وقع رئيس الولايات المتحدة على مشروع قانون متعلق بالعملات المشفرة لإلغاء سياسة مصلحة الضرائب الداخلية التي تؤثر على بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

ومن الجدير بالذكر أن التشريع سوف يلغي سياسة مصلحة الضرائب الداخلية التي تطالب منصات DeFi بالإبلاغ الضريبي.

تمثل هذه الخطوة علامة فارقة رئيسية في تنظيم العملات المشفرة.

مثل هذه التطورات تضع مشاريع مثل Bitcoin Pepe (BPEP) في مراحلها المبكرة في وضع يسمح لها بتحقيق أداء مربح في الأوقات القادمة.

الكونجرس يعكس سياسة مصلحة الضرائب الداخلية التي تستهدف بروتوكولات DeFi

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وقّع دونالد ترامب أول قانون للعملات المشفرة، مما ألغى قاعدة مصلحة الضرائب الداخلية التي تتطلب الإبلاغ الضريبي من أنظمة DeFi.

أصدرت القاعدة الملغاة تعليمات لشركات الوساطة في العملات المشفرة، بما في ذلك الشبكات اللامركزية، بجمع بيانات العملاء ومشاركتها مع مصلحة الضرائب الأمريكية، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لسوق العملات المشفرة.

وفي الوقت نفسه، يأتي هذا في الوقت الذي قدم فيه المشرعان الجمهوريان مايك كاري وتيد كروز قرارًا في أوائل عام 2025 لإلغاء القاعدة، التي أثرت سلبًا على الابتكار في مجال العملات المشفرة.

وأيد مجلس الشيوخ القرار خلال التصويت في مارس/آذار قبل أن يوافق عليه مجلس النواب.

وفي الوقت نفسه، كان الإجراء يتطلب موافقة نهائية من مجلس الشيوخ قبل وصوله إلى مكتب ترامب.

انضم النائب كاري إلى حفل التوقيع للاحتفال بأول مشروع قانون للعملات المشفرة يتحول إلى قانون.

ترامب يحافظ على موقفه المؤيد للعملات المشفرة

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يتوافق إلغاء القانون مع أجندة ترامب المؤيدة للعملات المشفرة.

لقد دعم الرئيس الأمريكي العملات المشفرة خلال حملاته الانتخابية ووعد بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للابتكار في مجال العملات المشفرة.

أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرقة عمل فيدرالية معنية بالعملات المشفرة بعد تنصيب ترامب لإعطاء الأولوية للابتكار في الأصول الرقمية.

كما أصدر توجيهات للحكومة بإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة البيتكوين طال انتظاره لمساعدة الولايات المتحدة في تخزين الرمز الرقمي الرائد.

وذكرت القيادة الأمريكية الجديدة أن إدارة بايدن دفعت بقاعدة مصلحة الضرائب الداخلية دون الحصول على ردود فعل عامة كافية.

ويعتقد فريق ترامب أن السياسة تجاهلت التكنولوجيا اللامركزية في قيادة الابتكار العالمي.

وفي الوقت نفسه، ستطلق الحكومة إطارا تنظيميا جديدا بعد إلغاء مصلحة الضرائب.

ويتوقع المجتمع اتباع نهج أكثر شمولاً يوازن بين الامتثال الضريبي والأمن القومي والتقدم التكنولوجي.

النجوم تصطف من أجل الأداء المتفوق لعملة Bitcoin Pepe

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إن تحسن البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة يرسم صورة إيجابية للعملات المشفرة.

في هذه الأثناء، يبدو أن الوقت مناسب لشركة Bitcoin Pepe للاستفادة من الروايات المتفائلة.

Bitcoin Pepe، مع عملتها الأصلية BPEP، هو مشروع تشفير جديد لفت الانتباه حيث قدم أول ICO ميم على blockchain Bitcoin.

تهدف Bitcoin Pepe إلى جلب ميزات Solana لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لـ Bitcoin من خلال الوظائف المضاربة مثل رموز meme و NFTs و DeFi.

من المرجح أن تُحدث الرسوم المنخفضة للغاية والمعاملات الفورية ثورةً في شبكة بيتكوين. وقد جذبت هذه العناصر مستثمرين أذكياء.

تم بيع المراحل السبعة الأولى من البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe بالفعل، حيث تم توزيع أكثر من 230 مليون رمز.

سوف يستفيد BPEP من هيمنة سوق Bitcoin وأمنه لضمان الاستقرار والنمو الهائل في الأوقات القادمة.

يتم تداول العملة البديلة بسعر 0.0281 دولار أمريكي خلال هذا النشر وتتعهد بعوائد مكبرة، وتستهدف نموًا يصل إلى 1000 ضعف.

Source – Bitcoin Pepe

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