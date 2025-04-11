هل يجب عليك الاستثمار في Bitcoin Pepe مع ارتفاع سعر BTC إلى أكثر من 82 ألف دولار؟

ارتفعت عملة Bitcoin إلى أكثر من 82000 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، مما أدى إلى انتعاش واسع النطاق في سوق العملات المشفرة بعد أن عكس الرئيس دونالد ترامب مساره بشأن التعريفات الجمركية العالمية الشاملة – وهي الخطوة التي أثارت ارتفاعات الإغاثة في كل من الأسهم والأصول الرقمية.

تصدرت XRP وEther (ETH) المكاسب بين الرموز الرئيسية، حيث ارتفعت كل منهما بنسبة 12%، في حين قفزت ADA من Cardano، وBNB من BNB Chain، وSOL من Solana، وDogecoin (DOGE) بنسبة تصل إلى 10%.

ويأتي هذا الانتعاش بعد بداية صعبة للأسبوع، حيث انخفض سعر Bitcoin لفترة وجيزة إلى ما يقرب من 75 ألف دولار.

يساعد الارتفاع القوي في Bitcoin أيضًا في دفع الاهتمام بالمشاريع الناشئة مثل Bitcoin Pepe.

مع بحث المستثمرين عن فرص في انتعاش السوق المستمر، فإن المشاريع المرتبطة بنظام البيتكوين، وخاصة تلك التي تقدم مقترحات قيمة متباينة، قد تشهد اهتمامًا متزايدًا.

توقف ترامب عن فرض الرسوم الجمركية يغذي ارتفاع Bitcoin

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ارتفعت أسعار العملات المشفرة يوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إلغاء بعض الأعباء الجمركية ، باستثناء الصين.

وفي منشور على موقع Truth Social، كشف ترامب عن تأجيل الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا لمعظم البلدان وخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا إلى 10٪، في حين رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125٪ بأثر فوري.

قفزت عملة البيتكوين، التي كانت تتداول عند حوالي 77 ألف دولار خلال معظم جلسة التداول في الولايات المتحدة، إلى أكثر من 81 ألف دولار، مسجلة مكاسب بنسبة 5.5% خلال الـ24 ساعة الماضية.

سجلت العملات البديلة الرئيسية ارتفاعات أقوى. سجّلت كل من XRP، وSOL من Solana، وAVAX من Avalanche، وLINK من Chainlink، وHBAR من Hedera، وSUI مكاسب بنسبة مئوية مزدوجة الرقم.

وارتفعت قيمة الإيثريوم بنسبة 8% إلى 1600 دولار خلال نفس الفترة.

استجابت أسواق الأسهم الأمريكية أيضًا بشكل إيجابي. ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 12%، بينما حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بقيادة أسهم التكنولوجيا، مكاسب تجاوزت 9% خلال اليوم.

لماذا يساعد ارتفاع البيتكوين Bitcoin Pepe؟

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غالباً ما تحدد تحركات أسعار Bitcoin نغمة سوق العملات المشفرة الأوسع، حيث تتبعها عادةً العملات البديلة وعملات الميم.

تميل عملات الميم، المعروفة بتكاليف دخولها المنخفضة وإمكانية الوصول إليها على نطاق واسع، إلى جذب اهتمام متزايد من جانب تجار التجزئة خلال ارتفاعات البيتكوين.

قد يستفيد Bitcoin Pepe ، الذي تم وضعه باعتباره ICO meme الوحيد لعملة Bitcoin، من هذه الديناميكية نظرًا لارتباطه بالعملة المشفرة الرائدة.

باعتباره أول حل من الطبقة 2 يركز على الميمات ويعتمد على Bitcoin، فهو يدمج الأمان القوي لـ Bitcoin مع ميزات قابلية التوسع المشابهة لـ Solana.

اكتسبت عملية البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe زخمًا سريعًا، حيث تقدمت خلال مراحلها السبع الأولى مع اهتمام قوي من المستثمرين.

البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe

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Bitcoin Pepe يقوم بإدخال ثقافة الميم إلى نظام Bitcoin البيئي.

إنها تقدم معيار رمز PEP-20، مما يسمح للمستثمرين بإطلاق عملات meme مباشرة على شبكة Bitcoin.

تحظى عملة BPEP الأصلية للمشروع باهتمام قوي من المستثمرين، حيث تم جمع أكثر من 6.3 مليون دولار في غضون أسابيع من إطلاق البيع المسبق.

يتم تنظيم عملية البيع المسبق عبر 30 مرحلة، وتتميز بزيادات تدريجية في الأسعار تبلغ حوالي 5% لكل مرحلة.

بدءًا من 0.021 دولارًا، ارتفع BPEP إلى 0.0295 دولارًا في المرحلة الثامنة، ومن المقرر أن يصل في المرحلة التالية إلى 0.031 دولارًا.

لقد حقق المستثمرون الأوائل بالفعل مكاسب تزيد عن 30%.

من المتوقع أن يصل سعر الرمز المميز إلى 0.0864 دولار أمريكي بحلول نهاية البيع المسبق، مما يعني مكاسب محتملة تزيد عن 300٪ للمشاركين الأوائل.

بفضل الأساسيات القوية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين، وظروف السوق الداعمة، يبدو أن Bitcoin Pepe في وضع جيد للاستفادة من الارتفاع في المرحلة التالية من ارتفاع سوق العملات المشفرة.