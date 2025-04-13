تُحدث Bitcoin Cash وSolana وBitcoin Pepe ضجة في سوق العملات المشفرة، حيث يشق كل منها طريقه الخاص بقوة مميزة.

إليكم أداء الأسعار لهذه العملات البديلة الرائدة ولماذا يجذب البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe الأنظار.

Bitcoin Cash: ارتفاع بنسبة 15٪

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يشهد Bitcoin Cash (BCH) لحظة جيدة، حيث ارتفع بنسبة 15% في الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له عند 352 دولارًا وفقًا لبيانات CoinGecko.

وتبلغ قيمتها السوقية 6.7 مليار دولار، مما يجعل BCH من بين أكبر الرابحين.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ارتفعت قيمة بيتكوين كاش بنسبة 10%، متجاوزةً العديد من العملات المماثلة، مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 15% ليصل إلى 239 مليون دولار. وسط مكاسب أوسع نطاقًا، يتطلع المتفائلون إلى 400 دولار، وهو مستوى يبدو في المتناول بالنظر إلى الزخم الحالي.

تكمن جاذبية بيتكوين كاش في جذورها كعملة فرعية لبيتكوين تُركز على معاملات أسرع وأرخص. يُثير ارتفاع بيتكوين إلى ما يزيد عن 84 ألف دولار أمريكي حماسًا ملحوظًا في مجتمع بيتكوين كاش. يتماشى هذا التفاؤل مع احتمالية إعادة بيتكوين اختبار مستوى 100 دولار أمريكي على المدى القصير.

إذا استمر هذا الجذب، فقد يختبر BCH مستوى 400 دولار وربما يمتد المكاسب إلى جدار إمداد جديد.

Solana: ماذا بعد مع عودة سهم SOL إلى الارتفاع فوق 130 دولار؟

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تستعرض Solana (SOL) قوتها، واستعادت 130 دولارًا وتتداول بسعر 132.37 دولارًا في آخر فحص على CoinGecko.

ارتفعت قيمة أسهم الشركة بنسبة 7% خلال 24 ساعة و11% خلال الأسبوع، مما رفع قيمتها السوقية إلى 67 مليار دولار. في الوقت نفسه، بلغ حجم التداول 4.6 مليار دولار، وهي زيادة طفيفة تشير إلى اهتمام قوي.

صُممت بلوكتشين الطبقة الأولى من سولانا لضمان السرعة والتكلفة المنخفضة، مما يجعلها مركزًا للتمويل اللامركزي وعملات الميم وأنظمة تحويل العملات غير المشفرة (NFTS). وبينما تراوح سعر سولانا حول 130 دولارًا، حققت العملة البديلة أعلى سعر لها على الإطلاق عند 293 دولارًا في 19 يناير 2025.

إن صعود SOL فوق 130 دولارًا سيفتح المجال أمام الثيران للوصول إلى ارتفاعات تبلغ 150 دولارًا وربما 200 دولار.

Bitcoin Pepe: طبقة 2 مدعومة بالميم

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BCH وSOL هما عملات بديلة راسخة في سوق العملات المشفرة.

ومع ذلك، يتطلع المستثمرون إلى العملات الرقمية القيّمة. وتحظى عملة Bitcoin Pepe (BPEP)، وهي عملة ميمية مبنية على سلسلة بلوكتشين بيتكوين كحل من الطبقة الثانية، باهتمام ملحوظ.

يهدف المشروع إلى دمج أمان بيتكوين (BTC) وسرعة شبكة سولانا (Solana). والنتيجة هي مشروع عملة ميم (meme coin) يمكن أن يستفيد من كلٍّ من بيتكوين (BTC) وسولانا (SOL). حتى الآن، جمعت عملية البيع المسبق لعملة بيتوين بيبي (Bitoin Pepe) 6.5 مليون دولار.

تم تسعير الرموز بصفقة ضخمة تبلغ 0.0295 دولارًا.

مع تزايد وتيرة البيع المسبق واقتراح المحللين ارتفاعًا في أسعار العملات المشفرة، واستفادة BPEP من علامة Bitcoin التجارية مع الاعتماد على Solana، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للشراء.

من الجدير بالذكر أن نجاح عملية البيع المسبق لبيتكوين بيبي يضع BPEP في موقع جيد لتحقيق طفرة ما بعد الإطلاق. إذا نجح الفريق في تحقيق أهدافه وتوافقت ظروف السوق، فقد تصبح BPEP من أبرز العملات الرقمية التي تستحق المتابعة في عام ٢٠٢٥.

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