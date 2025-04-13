تكتسب عملية البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe زخمًا مع انتعاش سوق العملات المشفرة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإيقاف التعريفات الجمركية.

ويتسارع المستثمرون للمشاركة في المشروع، منجذبين إلى الميزات المبتكرة التي يقدمها ووعد بتحقيق عوائد كبيرة.

مع إظهار السوق علامات التعافي بعد أسابيع من عدم اليقين، يرى الكثيرون أن Bitcoin Pepe فرصة استثمارية في الوقت المناسب في مشهد التشفير المتجدد.

انتعاش سوق العملات المشفرة بعد توقف ترامب للتعريفات الجمركية

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أدى إعلان ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا إلى ارتفاع قوي في الأسواق المالية.

برزت العملات المشفرة كأداء بارز في موجة الإغاثة هذه.

ارتفعت قيمة البيتكوين (BTC) إلى ما يزيد عن 83 ألف دولار بعد الأخبار، في حين سجلت الإيثريوم (ETH)، ودوجكوين (DOGE)، وسولانا (SOL) مكاسب تجاوزت 12% في نفس الفترة.

كانت التهديدات الأولية بالتعريفات الجمركية قد أدت في السابق إلى انخفاض أسواق العملات المشفرة والأسهم، مما أدى إلى إثارة حالة من عدم الارتياح على نطاق واسع.

والآن أدى التوقف إلى رفع هذا الضغط، مما أطلق موجة من التفاؤل بين المستثمرين.

ويرى زاك باندل، رئيس الأبحاث في شركة جرايسكيل للاستثمارات، أن هذه البيئة تفضل العملات المشفرة كوسيلة للتحوط ضد ضعف الدولار وارتفاع التضخم.

بالإضافة إلى تعزيز العملات المشفرة الراسخة، مهد هذا الارتفاع في السوق الطريق لزيادة الاهتمام بالمشاريع الناشئة مثل Bitcoin Pepe (BPEP).

Bitcoin Pepe يركب موجة التفاؤل بالعملات المشفرة

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يمزج Bitcoin Pepe (BPEP) بين الجاذبية الفيروسية لثقافة الميم مع تقنية blockchain المتطورة.

يقدم المشروع حل “الطبقة الثانية من الميمات” لبيتكوين، مما يتيح معاملات فورية ورسومًا شبه معدومة. يُمكّن معيار الرمز المميز PEP-20 المستخدمين من إنشاء عملات الميمات على شبكة بيتكوين الآمنة.

وهو الآن في مرحلة ما قبل البيع، وهي مرحلته الثامنة من أصل 28 مرحلة ما قبل البيع.

حتى الآن، ارتفع سعر رمز BPEP بنسبة 40.5%، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع ليصل إلى سعره النهائي في مرحلة ما قبل البيع البالغ 0.0784 دولار أمريكي. على سبيل المثال، من المتوقع أن يرتفع سعر الرمز في مرحلة ما قبل البيع التالية بنسبة 5.1% إضافية ليصل إلى 0.031 دولار أمريكي.

تبلغ خريطة الطريق ، التي تمتد على ست مراحل، ذروتها في بورصة لامركزية (DEX) مصممة لتداول الميمات على البيتكوين.

بعد جمع أكثر من 6.51 مليون دولار، يتم بيع المزاد المسبق بسرعة، مما يعزز الإلحاح بين المشترين.

ومن الجدير بالذكر أن دمج موثوقية Bitcoin مع كفاءة Solana في Bitcoin Pepe يجعلها مميزة.

مع استعادة سوق العملات المشفرة لقوته، يُتيح بيتكوين بيبي مجالًا جديدًا لتنويع المحفظة الاستثمارية. فمزيجه من الابتكار والتوقيت يجعله استثمارًا مربحًا محتملًا في سوق اليوم المتعافي.

يرى المستثمرون أن تقنية الطبقة الثانية لعملة Bitcoin Pepe وجاذبيتها القائمة على الميمات تشكل فرصة فريدة من نوعها.

مع ارتفاع سوق العملات المشفرة واستعادة Bitcoin وSolana لزخمهما الصعودي، يمكن لأولئك الذين يبحثون عن أفضل عملة مشفرة للاستثمار فيها في الوقت الحالي تجربة البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe (BPEP).