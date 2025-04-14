هل يستحق Bitcoin Pepe امتلاكه على الرغم من نوبات الغضب بشأن التعريفات الجمركية؟

شهدت عملة Bitcoin توحيداً في نطاق ضيق في الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من أن تدفع رسوم ترامب الجمركية الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

ومع ذلك، لا يزال الخبراء، بما في ذلك جيريمي سيجل من وارتون، يعتقدون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكبر في عام 2025.

وبمجرد حدوث ذلك، فمن المرجح أن يستأنف سوق العملات المشفرة بشكل عام مساره الصعودي، حيث تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون إيجابية للأصول المعرضة للمخاطر.

في الواقع، بمجرد أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بشكل أكبر، فإن العملات العملاقة مثل BTC وكذلك العملات الناشئة مثل Bitcoin Pepe سوف تستفيد.

قد يكون تغيير رأي ترامب مفيد لشركة Bitcoin Pepe

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في حين أن التعريفات الجمركية الجديدة والحرب التجارية الناشئة لاحقًا قد ألحقت ضررًا كبيرًا بالأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الخبراء ما زالوا يعتقدون أن الرئيس ترامب يخطط لاستخدامها للتفاوض على اتفاقيات تجارية أفضل مع الحلفاء.

وفي الواقع، أعلن البيت الأبيض مؤخرا عن وقف مؤقت لمدة 90 يوما لجميع التعريفات الجمركية المتبادلة باستثناء تلك المفروضة على الصين.

وقد أدى ذلك إلى زيادة الثقة في السوق بأن التعريفات الجمركية من غير المرجح أن تستمر هنا.

إذا ثبتت صحة ذلك، وغيرت الإدارة الجديدة مسارها بشأن تنفيذ التعريفات الجمركية الجديدة، فقد يمهد ذلك الطريق أمام البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025.

ومن شأن هذا أن يجعل السندات وحسابات التوفير أقل جاذبية، مما قد يدفع رأس المال إلى الأصول ذات المخاطر مثل Bitcoin Pepe.

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Bitcoin Pepe: ارتفاع كبير في المستقبل

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بصرف النظر عن الرياح الخلفية الكلية، هناك الكثير مما يميز Bitcoin Pepe نفسه مما يجعل امتلاك عملة الميم يستحق العناء بحلول عام 2025.

بدايةً، بيتكوين بيبي متاحة حاليًا للبيع المسبق. لذا، فهي ليست ضمن قائمة طويلة من عملات الميم التي حظيت بشهرة واسعة.

لم يظهر النمو الهائل في المرحلة المبكرة المرتبط عادةً بعملات الميم المتميزة بعد بالنسبة لعملة Bitcoin Pepe، مما يعني أن مرحلة البيع المسبق تقدم واحدة من النوافذ القليلة لإنشاء موقف ذي معنى قبل ارتفاع مكافئ محتمل.

لم يتم إدراج Bitcoin Pepe حتى الآن في بورصة العملات المشفرة.

وبمجرد حدوث ذلك، فسوف يصبح في متناول المستثمرين العالميين بشكل أكبر، وبالتالي، مع المزيد من الاهتمام، قد يرتفع سعره بشكل كبير في الأشهر المقبلة.

يتم تنظيم عملية البيع المسبق عبر 30 مرحلة، وتتميز بزيادات تدريجية في الأسعار تبلغ حوالي 5% لكل مرحلة.

بالإضافة إلى ذلك، يبلغ سعر Bitcoin Pepe 0.0295 دولارًا فقط في وقت كتابة هذا التقرير.

ومن المتوقع أن يصل سعر الرمز المميز إلى 0.0864 دولار بحلول نهاية البيع المسبق، مما يعني مكاسب محتملة هائلة للمشاركين الأوائل.

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