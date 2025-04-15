ارتفاع زخم Bitcoin Pepe مع اختيار الخبراء لاستقرار BTC

لا تزال العملات المشفرة الرئيسية تحت الضغط، إذ يظل الخوف هو العامل الرئيسي في سوق العملات المشفرة. ومع ذلك، يبدو أن المتحمسين متفائلون بتعافي Bitcoin استناداً إلى استقراره.

في الوقت نفسه، تكتسب مشاريع جديدة ذات إمكانات نمو قوية زخمًا متزايدًا، حيث يحوّل محبو الميمات تركيزهم عن رموز الميمات المبنية على فكرة النكتة. وهذا ما يُفسر نجاح Bitcoin Pepe بعد شهرين فقط من طرحها الأولي. وبصفتها الطرح الأولي الوحيد لعملة الميمات في العالم، فإن عشاق العملات المشفرة متحمسون للغاية لفكرة إطلاق رموز الميمات على شبكة بيتكوين الموثوقة.

سعر Ethereum تحت الضغط مع اختيار المستثمرين لصناديق الاستثمار المتداولة في Bitcoin

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بصفتها العملة الرقمية الرائدة، يميل سعر Ethereum إلى التحرك بالتزامن مع أداء سعر Bitcoin ومع ذلك، مع ظهور بوادر انتعاش على العملة المشفرة الرائدة، لا تزال Ethereum تحت الضغط؛ حيث تتداول دون المتوسطين المتحركين الأسيين لـ 25 و50 يومًا.

بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، تُلقي التحديات في منظومتها بثقلها على العملة الرئيسية. في أعقاب ذلك، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة الإيثريوم (ETFs) تدفقات خارجية صافية يومية بلغت 5.98 مليون دولار أمريكي يوم الاثنين، مقارنةً بتدفقات داخلية يومية لصناديق المؤشرات المتداولة الفورية لعملة البيتكوين (BTC) بلغت 1.47 مليون دولار أمريكي.

تُظهر بيانات SoSoValue أيضًا سلسلةً من التدفقات الخارجة اليومية منذ 25 مارس. خلال تلك الفترة، لم تشهد سوى ثلاث جلسات من التدفقات الداخلة وحالة واحدة من التدفقات الصفرية. يوم الاثنين، سجّلت 7 من أصل 8 صناديق ETH متداولة في البورصة تدفقات صفرية، حيث أبلغ صندوق FETH التابع لشركة Fidelity عن تدفقات خارجة صافية بلغت 7.78 مليون دولار أمريكي.

على المدى القصير، أتوقع أن يظل مستوى 1,415 دولارًا أمريكيًا منطقة دعم ثابتة. وبشكل أكثر تحديدًا، سيكون النطاق بين 1,515 دولارًا أمريكيًا ومتوسط المتوسط المتحرك الأسي لـ 25 يومًا عند 1,750 دولارًا أمريكيًا جديرًا بالمتابعة. علاوة على ذلك، يحتاج المضاربون على الارتفاع إلى جذب عدد كافٍ من المشترين لدعم سعر الإيثريوم إلى متوسط المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا عند 1,972 دولارًا أمريكيًا إذا أُريدَ استمرار انتعاشه.

عملة Bitcoin Pepe تزدهر في المرحلة الثامنة مع تحول تركيز المستثمرين عن العملات الرئيسية

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بعد شهرين من طرحها المسبق، تشهد عملية البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe ازدهار ملحوظ، حيث يتوافد المتحمسون لجمع رموز BPEP بسعرها المعقول حاليًا. مع نفاد جميع المراحل السبع الأولى، يبلغ سعر المشروع، الذي بدأ بسعر رمزي قدره 0.0210 دولار أمريكي، 0.0295 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى 0.0864 دولار أمريكي بنهاية مرحلة البيع المسبق الثلاثين.

مع ارتفاع سعرها بنحو 5% مع كل مرحلة، حقق المستخدمون الأوائل مكاسب تراكمية بلغت 33.8%. وبحلول طرح الرمز في الأسواق العامة في الربع الثاني، سيكون المستثمرون طويلو الأجل قد زادوا استثماراتهم بنسبة 311.4%. علاوة على ذلك، تشير بنيتها التحتية وانتشارها الواسع إلى نمو مضاعف قدره 100 مرة في الأشهر المقبلة.

تكمن جاذبية هذا الوافد الجديد بشكل كبير في قدرته على غرس ثقافة الميم في شبكة بيتكوين الموثوقة. بصفته الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) الوحيد في العالم لميم بيتكوين، فقد استخدم حل الطبقة الثانية من الميمات لتمكين المستثمرين من إطلاق عملات الميم كوين على الشبكة الموثوقة.

علاوة على ذلك، تضمن مهمة “بناء سولانا على بيتكوين” تمتع حامليها بأفضل مزايا Bitcoin Pepe الموثوقة وسرعة معاملات سولانا ورسومها المنخفضة. وبينما ينتهز عشاق الميم هذه الفرصة السانحة، جمع المشروع بالفعل أكثر من 6.6 مليون دولار. سارعوا بشراء بBitcoin Pepe من هنا.

تم التخلص من Shiba Inu بسبب انخفاض السيولة

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يتطلع عشاق العملات المشفرة إلى انتعاشٍ بعد أن سجلت أصولهم المفضلة أداءً ضعيفًا في الربع الأول من العام. ومع ذلك، لا تزال العملات منخفضة السيولة، مثل دوجكوين وشيبا إينو، تعاني، حيث يتجه المستثمرون نحو بيتكوين، العملة الثابتة.

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، انخفض سعر شيبا إينو بمقدار 1.375 كما هو موضح على CoinMarketCap. علاوة على ذلك، يُظهر الرسم البياني اليومي لسعره أنه يواجه مقاومة على طول المتوسط المتحرك الأسي لـ 25 يومًا عند 0.00001250 دولار أمريكي.

حتى مع تجاوز هذا المستوى، أتوقع أن يستمر تداول عملة الميم دون مستوى الدعم والمقاومة الحاسم عند 0.00001357 دولار أمريكي، حيث لا يزال المشترون مترددين في وضع رهانات كبيرة على الأصل. على الجانب السلبي، من المتوقع أن يوفر مستوى 0.00001025 دولار أمريكي دعمًا ثابتًا.

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