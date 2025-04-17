عملة Bitcoin Pepe تقترب من الوصول إلى 7 ملايين دولار رغم صعوبة العثور على اتجاه لعملة Bitcoin

انخفض سعر Bitcoin بأكثر من 2.5% خلال الـ24 ساعة الماضية إلى حوالي 83400 دولار، حيث أثرت المخاوف بشأن تصاعد التعريفات التجارية وتراجع الطلب المؤسسي بشكل كبير على السوق.

أدى مزيج من الإشارات الهبوطية إلى تعطيل الزخم الصعودي وترك المتداولين حذرين.

تشير البيانات إلى ضعف الشهية من جانب اللاعبين المؤسسيين، وخاصة من خلال صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة البيتكوين، والتي كانت بمثابة مؤشر على معنويات السوق الأوسع هذا العام.

يُضاف إلى هذا الضغط نقصٌ ملحوظ في تراكم الحيتان. فقد غاب كبار الحائزين بشكلٍ كبير عن نشاط الشراء الأخير، بينما واجه سعر بيتكوين رفضًا عند خطوط الاتجاه الفنية الرئيسية، مما زاد من تباطؤ الزخم الصعودي.

إن غياب المحفزات الصعودية والتدفقات الخارجية المستمرة من المنتجات المؤسسية قد ترك البيتكوين عرضة لتصحيحات أعمق إذا استمرت حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي.

ومع ذلك، لا يزال المشروع القادم، Bitcoin Pepe ، يشهد طلبًا قويًا على البيع المسبق له.

من المتوقع أن يصل سعر عملة Bitcoin Pepe المعروضة للبيع المسبق إلى 7 ملايين دولار قريبًا.

هل تتلاشى المشاعر الصعودية لBitcoin؟

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وبحسب شركة Farside Investors، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية تدفقات خارجية صافية بلغت 964 مليون دولار في الفترة من 28 مارس إلى 15 أبريل.

ونشأت ضغوط البيع المستمرة مع تصاعد التوترات التجارية العالمية وتعمق المخاوف من الركود، مما أدى إلى استنزاف السيولة من الأصول الخطرة، بما في ذلك العملات المشفرة.

أشارت شركة CryptoQuant في 14 أبريل إلى أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة يبرد بشكل حاسم.

وأشار رئيس الأبحاث، خوليو مورينو، إلى مؤشر Bull Score، وهو مقياس لصحة السوق لعملة البيتكوين، والذي ظل أقل من 50 لمدة 58 من الجلسات الستين الماضية – وهو ما يؤكد فعليًا ضعفًا مستدامًا في قناعة السوق.

مع ذلك، سجّلت صناديق المؤشرات المتداولة تدفقاتٍ واردة ليومين متتاليين. ففي يوم الثلاثاء، شهدت صناديق المؤشرات المتداولة لعملة بيتكوين الأمريكية تدفقاتٍ صافية بلغت حوالي 76 مليون دولار.

لا تظهر عملية البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe أي علامة على التباطؤ

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تعمل Bitcoin Pepe على تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في تقاطع ثقافة الميم وابتكار blockchain.

إنها تقدم معيار رمز PEP-20، مما يسمح للمستثمرين بإطلاق عملات meme مباشرة على شبكة Bitcoin.

لقد جمعت عملية البيع المسبق لرمز Bitcoin Pepe الأصلي، BPEP، أكثر من 6.7 مليون دولار في غضون أسابيع قليلة، مما يشير إلى اهتمام قوي من المستثمرين.

تتم عملية البيع المسبق على 30 مرحلة، تتميز كل منها بزيادة في السعر بنسبة 5%.

وقد بيعت كل مرحلة من مراحل البيع المسبق بشكل أسرع من المرحلة التي سبقتها، حيث اختتمت الجولات الأخيرة في وقت قياسي وسط ضغوط الشراء المتزايدة.

منذ إطلاقه، ارتفع سعر BPEP من 0.021 دولار إلى 0.031 دولار بحلول المرحلة التاسعة، ومن المتوقع أن تدفع المرحلة التالية السعر إلى 0.0326 دولار.

ويرى المشاركون الأوائل في البيع المسبق عائدًا يزيد عن 40% بالفعل، حيث من المتوقع أن يصل الرمز المميز إلى 0.0864 دولارًا بحلول نهاية البيع المسبق.

فرصة Bitcoin Pepe

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تمكنت Bitcoin Pepe من التميز في سوق العملات المزدحمة، حيث أظهرت مرونة على الرغم من تحديات السوق الأوسع.

في حين واجهت عملات الميم الشهيرة مثل Dogecoin وShiba Inu وPepe انخفاضات كبيرة، حافظت Bitcoin Pepe على زخمها الصعودي منذ إطلاقها في منتصف فبراير، مما يوفر عوائد قوية للمستثمرين الأوائل.

إن إدراج المشروع المحتمل في البورصة في الربع الثاني من عام 2025 قد يكون بمثابة حافز كبير لمزيد من ارتفاع الأسعار.

يحقق Bitcoin Pepe تاريخًا باعتباره أول ICO لـ Bitcoin meme في العالم، حيث يدمج ثقافة الميم مباشرة في نظام Bitcoin البيئي.

باعتبارها أول حل من الطبقة 2 يركز على الميم في Bitcoin، تهدف Bitcoin Pepe إلى الجمع بين أمان Bitcoin وقابلية التوسع المشابهة لـ Solana، مما قد يجعلها تغير قواعد اللعبة في مجال التشفير.