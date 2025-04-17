توقعات أسعار العملات المشفرة: Pi Coin، Bitcoin، PepeX

بعد الانخفاض الحاد في السوق بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشهد سوق العملات المشفرة، بما في ذلك Bitcoin (BTC)، وPi Coin من Pi Network، ومرحلة ما قبل البيع PepeX (PEPX)، انتعاشاً بعد توقف التعريفات الجمركية، حيث يتطلع المستثمرون إلى مكاسب محتملة مع استقرار السوق.

لقد أدى توقف ترامب عن فرض الرسوم الجمركية إلى تخفيف الضغوط على الأصول الرقمية، مما أثار تفاؤلاً متجددًا في الأسواق المالية، بما في ذلك العملات المشفرة.

وقد مهد هذا التحول، إلى جانب الإشارات الاقتصادية القوية، الطريق أمام طفرة محتملة في العملات المشفرة، ومن المنتظر أن تستفيد عملات Bitcoin وPi Coin وPepeX من هذا الزخم، حيث يمثل كل منها شريحة فريدة من السوق.

توقعات سعر Bitcoin: اختراق المقاومة

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باعتبارها العملة المشفرة الرائدة، تواصل Bitcoin (BTC) الهيمنة على السوق، حيث غالبًا ما تحدد تحركات أسعارها نغمة النظام البيئي للعملات المشفرة بالكامل.

مع قيمة سوقية تتجاوز 1.6 تريليون دولار، تظل البيتكوين أكبر عملة مشفرة حتى الآن، حيث تجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

لقد قدم قرار ترامب بإيقاف التعريفات الجمركية راحة ضرورية للغاية لسوق العملات المشفرة، والتي كانت تعاني من عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.

وقد أدى هذا التحول في السياسة، إلى جانب تقارير الأرباح القوية من البنوك الكبرى، إلى تعزيز ثقة المستثمرين، مما مهد الطريق أمام عملة البيتكوين لاختراق مقاومتها الحالية عند 85000 دولار.

تم رفض البيتكوين في عدة مناسبات عند مستوى المقاومة 85،021 دولارًا، والذي يتزامن مع متوسطه المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، وهو مؤشر رئيسي لاتجاه الاتجاه طويل الأجل.

Bitcoin price chart by TradingView

إن الفشل في اختراق هذا المستوى قد يؤدي إلى إعادة اختبار الدعم عند 78,258 دولارًا، في حين أن الاختراق الناجح قد يدفع BTC نحو 90,000 دولارًا وربما 95,000 دولارًا.

مع تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) حاليًا حول 50، فإن ذلك يشير إلى عدم وجود زخم واضح، على الرغم من أن نشاط الحيتان الأخير والعوامل الاقتصادية الكلية الإيجابية قد ترجح كفة الثيران.

بالإضافة إلى ذلك، قام المستثمرون المؤسسيون مثل Metaplanet و Strategy بتجميع Bitcoin، مما يشير إلى إيمانهم بالإمكانات طويلة الأجل للعملة المشفرة.

توقعات أسعار Pi Coin: التعامل مع التقلبات

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لقد حظيت شبكة Pi، من خلال نهجها المبتكر في التعدين عبر الهاتف المحمول، بمتابعة كبيرة، لكن رمزها، Pi Coin، واجهت تحديات في الحفاظ على قيمتها.

يتم تداول عملة Pi Coin حاليًا عند 0.667 دولارًا، وقد شهدت تقلبات كبيرة ، حيث انخفضت بنسبة 52% خلال الشهر الماضي، مع وجود مخاوف بشأن اقتصادياتها الرمزية التي تؤثر على معنويات المستثمرين.

مع إجمالي المعروض البالغ 100 مليار رمز و6.87 مليار فقط قيد التداول حاليًا، تواجه عملة Pi Coin ضغوطًا تضخمية كبيرة مع إصدار المزيد من الرموز.

ومع ذلك، فإن تركيز المشروع على التعدين عبر الهاتف المحمول وقاعدة مستخدميه المتنامية يمكن أن يوفر موازنة، خاصة إذا نفذ الفريق تدابير للسيطرة على العرض.

ساهم انتقال المشروع إلى الشبكة الرئيسية والقدرة على تمكين المستخدمين من بيع الرموز المستخرجة منهم في زيادة الضغط على المبيعات، لكن مفهوم التعدين المحمول الفريد لا يزال يجذب الاهتمام.

لعبت حسابات المحاكاة الساخرة والمؤثرين دورًا في تحركات أسعار Pi Coin، مما يسلط الضوء على أهمية مشاعر المجتمع في مجال التشفير.

في حين انكسرت Pi Network مؤخرًا من إسفين هبوطي دام شهرًا، يبدو أن الزخم الصعودي يتضاءل، مع توجه الرمز المميز نحو الدعم عند 0.5 دولار.

ومع ذلك، كان مؤشر القوة النسبية في حالة سقوط حر وهو الآن عند مستوى 31.71، أي أعلى بقليل من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى ارتداد محتمل.

Pi Coin price chart by TradingView

إن الثبات فوق مستوى الدعم 0.6 دولار قد يمهد الطريق لانتعاش تدريجي في حالة الارتداد، في حين أن الانخفاض إلى ما دون ذلك قد يؤدي إلى المزيد من الانخفاضات نحو 0.5 دولار.

إمكانات السوق لشركة PepeX: الابتكار يلتقي بالفرصة

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مع انتعاش Bitcoin وكفاح Pi Coin للحصول على موطئ قدم، تعمل PepeX، وهي شركة جديدة في مشهد التشفير، على توليد ضجة من خلال منصة إطلاق memecoin التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتتعهد بجعل الوصول إلى الاستثمارات في المراحل المبكرة ديمقراطيًا.

تعد PepeX حاليًا في مرحلة البيع المسبق، وقد جمعت بالفعل أكثر من 1.389 مليون دولار، مما يدل على الطلب القوي من المتحمسين للعملات المشفرة الذين يتوقون للاستثمار في المنصة الثورية قبل إطلاقها.

مع إجمالي المعروض البالغ 5 مليارات رمز و45% مخصصة للبيع المسبق، تعمل PepeX على وضع نفسها كبديل لامركزي لرأس المال الاستثماري التقليدي.

بالإضافة إلى فرصة الاستثمار المسبق، تهدف PepeX إلى إحداث ثورة في مجال منصة إطلاق العملات المشفرة من خلال منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر آليات التوكن والإنصاف الفورية.

ومن الجدير بالذكر أنه على عكس منصات الإطلاق الأخرى التي تترك التسويق للمؤسسين/المطورين، فإن محرك نمو الذكاء الاصطناعي AKIRA من PepeX سوف يعمل على أتمتة التسويق وإدارة المجتمع، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز المشاركة والنمو للرموز التي تم إطلاقها حديثًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون تقنية مكافحة القنص وخرائط الفقاعات الشفافة الخاصة بالمنصة مسؤولة عن منع التلاعب الداخلي، ومعالجة نقطة الألم الشائعة في صناعة التشفير.

وبالنظر إلى المستقبل، تتضمن خارطة طريق المشروع تطوير البنية التحتية للعقود الذكية، ووكلاء تسويق الذكاء الاصطناعي، والشراكات مع البورصات اللامركزية، وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز التبني وتقدير القيمة.

وبينما يستعد الفريق للإطلاق الرسمي لمنصة الإطلاق PepeX.fun، يمكن للمشاركين في البيع المسبق أن يتوقعوا ارتفاع قيمة رمز PEPX بشكل فلكي خلال مراحل البيع المسبق المتبقية، مع تقديم المرحلة النهائية عائدًا بنسبة 311.5% مقارنة بالسعر الأولي.

Bitcoin، Pi Network، وPepeX: أيهما أفضل للشراء؟

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مع انتعاش سوق العملات المشفرة من الهبوط الناجم عن الرسوم الجمركية الأمريكية، تقدم كل من Bitcoin وPi Coin وPepeX فرصًا وتحديات فريدة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الموجة التالية من نمو الأصول الرقمية.

ومن الجدير بالذكر أن العملات الثلاث تجسد تنوع سوق العملات المشفرة ، حيث تلبي كل منها ملفات تعريف المستثمرين المختلفة ورغباتهم في المخاطرة.

في حين يوفر Bitcoin (BTC) استقرارًا نسبيًا ودعمًا مؤسسيًا، فإن Pi Coin تجذب أولئك الذين يبحثون عن فرص عالية المخاطر وعالية المكافأة، وتستهدف PepeX المستثمرين الذين يبحثون عن التكنولوجيا المتطورة والوصول إلى المراحل المبكرة.

إذا كنت مهتمًا بالانضمام إلى البيع المسبق لـ PepeX، فيمكنك زيارة موقع PepeX الرسمي هنا.