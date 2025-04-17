رفعت شركة SovEcon توقعاتها لإنتاج القمح الروسي في عام 2025 بناءً على تحسن معدلات البقاء على قيد الحياة في الشتاء

قامت شركة SovEcon، وهي شركة استشارات زراعية رائدة، بمراجعة توقعاتها لإنتاج القمح الروسي بالزيادة.

وتشير التقديرات الجديدة إلى حصاد قدره 79.7 مليون طن متري، وهو ما يمثل زيادة كبيرة قدرها 1.1 مليون طن متري عن التوقعات السابقة.

يعكس هذا التعديل تحسن الظروف والتوقعات لمحصول قمح أكثر وفرة في روسيا.

إن رفع توقعات الإنتاج قد يكون له تأثيرات محتملة على إمدادات القمح العالمية وأسعاره ، حيث تعتبر روسيا لاعباً رئيسياً في سوق القمح الدولية.

تحسين معدل البقاء على قيد الحياة في الشتاء

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وقالت شركة سوف إيكون إن المراجعة الأخيرة لتوقعات إنتاج المحاصيل تظهر تحسنا كبيرا بسبب معدلات البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء والتي جاءت أعلى من المتوقع.

وقد أدى هذا المرونة غير المتوقعة إلى تمكن عدد أكبر من النباتات من البقاء على قيد الحياة في ظل ظروف الشتاء القاسية ، مما أدى إلى حصاد أكبر مما كان متوقعًا في البداية.

وتشير أحدث التوقعات إلى تعديل في توقعات إنتاج القمح.

تم رفع إنتاج القمح الشتوي في روسيا إلى الأعلى، حيث بلغ الناتج المتوقع الآن 52.2 مليون طن، وهي زيادة ملحوظة عن التقدير السابق البالغ 50.7 مليون طن، وفقًا لأحدث التوقعات.

وعلى العكس من ذلك، تم تحديث توقعات إنتاج القمح الربيعي أيضًا.

تم تخفيض التوقعات إلى 27.5 مليون طن متري، وهو ما يمثل انخفاضًا عن التوقعات السابقة البالغة 27.9 مليون طن متري.

ويمكن أن يعزى هذا التعديل النزولي إلى مجموعة من العوامل، مثل الظروف الجوية غير المواتية، أو تفشي الآفات أو الأمراض، أو التحديات الأخرى التي أثرت على محاصيل القمح الربيعية.

قال SovEcon:

لقد نجحت النباتات في تجاوز فصل الشتاء بشكل جيد، وتحسنت حالتها.

تحسنت الظروف العامة للمحاصيل

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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي (روسيهيدروميت) عن تحسن كبير في حالة المحاصيل في جميع أنحاء روسيا.

وفي شهر مارس/آذار، تم تقييم 5% فقط من محاصيل القمح على أنها في حالة سيئة.

ويمثل هذا انتعاشًا كبيرًا من أعلى مستوى قياسي بلغ 37.1% من المحاصيل في حالة سيئة والذي تم الإبلاغ عنه في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يشير إلى اتجاه إيجابي للزراعة الروسية.

تشير تقييمات Roshydromet إلى أن ظروف المحاصيل تتحسن عادة خلال أشهر الشتاء.

وتُلاحظ التحسينات الأكثر أهمية في المواسم التي تبدأ بظروف ميدانية سيئة بشكل غير عادي، مثل تلك التي شهدناها في عامي 2015 و2021.

على الرغم من التفاؤل الأخير بشأن آفاق محصول القمح الروسي القادم، فإن شركة SovEcon تحافظ على موقف حذر، مؤكدة أنه من السابق لأوانه تقديم توقعات نهائية.

تظل إمكانات العائد أقل من المتوسط

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ورغم الظروف الجوية المواتية التي شهدها شهر مارس/آذار، فإن الصحة العامة وإمكانات إنتاج محصول القمح لا تزال أقل من المتوسط، بحسب ما ذكرته شركة سوف إيكون.

ومن الممكن أيضًا أن يكون الطقس الملائم في شهر مارس قد وصل متأخرًا جدًا بحيث لم يتمكن من تحسين الحالة العامة للمحصول بشكل كبير.

ونظراً لعجز رطوبة التربة المستمر الذي لوحظ في العديد من المناطق وتوقع ظروف الطقس الجافة في الأسابيع المقبلة، يشير التقييم الحالي لشركة SovEcon إلى أن هناك فرصة غير محتملة لتحقيق تحسينات كبيرة في مستويات رطوبة التربة.

ويشير هذا التوقع إلى أن العجز الحالي من المتوقع أن يستمر، مما قد يؤثر على الأنشطة الزراعية، وتوافر المياه، وصحة النظام البيئي في المناطق المتضررة.

ومن المرجح أن يؤدي نقص هطول الأمطار الكبيرة واستمرار أنماط الطقس الجاف إلى تفاقم العجز الحالي في رطوبة التربة، مما يؤدي إلى المزيد من التحديات في إدارة موارد المياه والإنتاجية الزراعية.

وقال أندريه سيزوف، المدير الإداري لشركة SovEcon:

رغم التوقعات المتزايدة، من المتوقع أن يكون حصاد هذا العام هو الأدنى منذ عام ٢٠٢١، حين بلغ ٧٦ مليون طن متري. في عام ٢٠٢٤، أنتجت روسيا ٨٢.٦ مليون طن متري.