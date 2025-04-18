مع تمديد LVMH لحكم أرنو، لا تزال المخاوف بشأن الخلافة قائمة: إليكم سبب قلق المستثمرين

صوت مساهمو شركة LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton يوم الخميس على السماح لبرنارد أرنو بالبقاء على رأس الشركة حتى سن 85 عامًا، مما يمدد حكم الرجل الذي بنى إمبراطورية السلع الفاخرة الأكثر قيمة في العالم.

وترفع هذه الخطوة، التي حظيت بتأييد أكثر من 99%، الحد الأقصى لعمر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة من 80 إلى 85 عاما.

ويمثل هذا التعديل الثاني من نوعه في السنوات الأخيرة.

في عام 2022، رفعت شركة LVMH الحد الأدنى للتقاعد من 75 إلى 80 عامًا.

وبفضل التصويت الذي جرى يوم الخميس، عزز مجلس الإدارة موقف أرنو في القمة، حتى مع تزايد قلق المستثمرين إزاء غياب خطة خلافة واضحة المعالم.

إمبراطورية مبنية بعناية

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يتولى برنارد أرنو، 76 عاماً، قيادة شركة LVMH منذ عام 1989، حيث قادها عبر عقود من التوسع العدواني، والاستحواذات الضخمة، والطلب المتزايد على السلع الفاخرة.

من الاستحواذ على كريستيان ديور ولويس فيتون إلى الاستحواذ على تيفاني آند كو مقابل 16 مليار دولار في عام 2021، نجح أرنو في بناء إمبراطورية تضم 75 علامة تجارية تشمل الأزياء والمجوهرات والنبيذ والمشروبات الروحية والضيافة والمزيد.

وقد ساعد أسلوبه العملي في القيادة – فحص تخطيطات المتاجر، والإدارة التفصيلية للصفقات، وضمان سرد القصص المتسقة للعلامة التجارية – في تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين.

وبحسب بيانات بورصة لندن، حققت LVMH عائدا إجماليا متوسطا بلغ 13% سنويا تحت قيادتها، وهو ما يفوق بكثير العائد البالغ 3% الذي حققه مؤشر STOXX 600 خلال نفس الفترة.

ولكن الصفات ذاتها التي جعلت من LVMH شركة ناجحة أصبحت الآن مصدراً للقلق.

ويخشى المستثمرون من أن يؤدي نفوذ أرنو الهائل إلى أن يؤدي رحيله المفاجئ إلى انخفاض حاد في سعر سهم LVMH.

وفي الوقت نفسه، فإن الاعتماد الكبير للشركة على فرد واحد يفرض مخاطر كبيرة على المدى الطويل.

العائلة وراء الواجهة

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أصبح الآن جميع أبناء أرنو الخمسة جزءًا لا يتجزأ من هيكل القيادة للمجموعة.

تشغل دلفين أرنو، 50 عاما، منصب الرئيس التنفيذي لشركة كريستيان ديور، ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها المرشحة الرائدة.

يشرف أنطوان أرنو، 47 عامًا، على الاتصالات والصورة والاستدامة، ويرأس شركة لورو بيانا.

ويتولى الأشقاء الأصغر سنا – ألكسندر، 33 عاما، وفريدريك، 30 عاما، وجان، 26 عاما – أدوارا رئيسية في شركة تيفاني آند كو، وتاغ هوير، وقسم الساعات، على التوالي.

يشغل كلٌّ من أبنائه منصبًا قياديًا، وأربعة منهم أعضاء في مجلس إدارة LVMH. لكن رغم مكانتهم المرموقة، لم يُبدِ أرنو أي إشارة علنية حول من سيخلفه في نهاية المطاف.

إن مشاركة الأسرة تعطي انطباعاً بأن هناك عملية خلافة محكمة الإدارة، ولكن لم يتم الإعلان عن أي خطة رسمية.

وقال أحد المحللين في قطاع السلع الفاخرة في باريس: “لقد كان سعر “قسط أرنو” في السوق منذ فترة طويلة”.

لكن هذا يعني أيضًا وجود مخاطر كبيرة تتعلق بالشخصيات الرئيسية. يرغب المستثمرون في معرفة مستقبل LVMH في عالم ما بعد أرنو.

التخطيط غير الشفاف يغذي حالة عدم اليقين

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وبدأ بعض المساهمين يتساءلون حول افتقار المجموعة للشفافية.

وقال مستثمران لوكالة رويترز للأنباء إنهما لا يعلمان بوجود أي خطة طوارئ رسمية أو خطة خلافة طويلة الأجل.

لا يشير أحدث تقرير حوكمة صادر عن شركة LVMH إلا بشكل موجز إلى “مراجعة تخطيط الخلافة”، ولا يقدم أي تفاصيل أخرى.

في عام 2022، تم إجراء تغييرات على الهيكل التنظيمي لشركة LVMH لضمان السيطرة العائلية على المدى الطويل.

قام أرنو بإعادة هيكلة شركة العائلة القابضة، Agache SCA، حيث نص على أن الأطفال الخمسة سوف يتقاسمون ملكية متساوية من خلال Agache Commandité.

لا يجوز بيع الأسهم أو نقل ملكيتها لمدة 30 عامًا، ولا يجوز انتقالها خارج العائلة أو أحفادهم المباشرين.

ويضمن هذا الترتيب بشكل فعال بقاء LVMH تحت سيطرة الأسرة في المستقبل المنظور، ولكنه لا يجيب على السؤال المركزي حول من سيقود الشركة.

تتطلب القرارات الرئيسية في أغاتشي الآن موافقة بالإجماع من جميع الأشقاء الخمسة – وهو ترتيب قد يكون مرهقًا أو مثيرًا للخلاف مع مرور الوقت.

دروس من منافسي السلع الفاخرة

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إن النهج الغامض الذي تتبعه شركة LVMH فيما يتعلق بالخلافة يتناقض مع نهج الشركات الفاخرة الأخرى التي تقودها العائلات.

وفي عام 2001، نقل فرانسوا بينولت، مؤسس مجموعة كيرينغ المنافسة، شركته القابضة إلى أبنائه الثلاثة.

في عام 2005، تولى ابنه فرانسوا هنري بينولت رسميًا منصب الرئيس التنفيذي في سن 42 عامًا، مما وفر استمرارية واضحة للمستثمرين والأعمال على حد سواء.

وبالمقارنة، اختارت شركة LVMH إجراء تغييرات تدريجية تعمل على توسيع قبضة برنارد أرنو على الشركة دون تقديم رؤية واضحة للسوق حول ما سيأتي بعد ذلك.

قالت إيرينا كوربيلو، الشريكة المؤسسة لشركة بيرشيرون الاستشارية: “لا يقتصر الخلافة على تعيين رئيس تنفيذي فحسب، بل يتعلق بالحفاظ على جوهر إمبراطورية العلامة التجارية، وضمان ألا تتحول حوكمة العائلة إلى عقبة”.

لا يوجد تغيير وشيك، ولكن المخاطر طويلة الأجل لا تزال قائمة

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ورغم المخاوف المتزايدة، فإن قلة من الناس يشككون في قدرة أرنو على مواصلة قيادة LVMH على المدى القصير.

يظل متيقظًا ذهنيًا، ومنخرطًا بشكل كامل، ويحظى بثقة مجلس الإدارة والمساهمين على ما يبدو.

ولكن مع التعديل الأخير المتعلق بالحد الأقصى للسن، والذي دفع أي تسليم محتمل للسلطة إلى ما بعد عقد آخر من الزمان، فمن غير المرجح أن تتلاشى أسئلة الحوكمة.

ومع تزايد المنافسة في صناعة السلع الفاخرة وتعقيدها على المستوى العالمي، فإن مخاطر الخلافة غير الواضحة تتزايد.

السؤال الذي يواجه مجموعة LVMH الآن ليس فقط من سيخلف برنارد أرنو، ولكن متى وكيف، وما إذا كانت المجموعة ستكون مستعدة عندما تأتي اللحظة الحتمية.