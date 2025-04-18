وشهد سوق الغاز الطبيعي المسال الآسيوي انخفاضا في الأسعار هذا الأسبوع، مما حفز نشاط الشراء الانتهازي من قبل بعض المستوردين الآسيويين.

وقد قدمت الأسعار المنخفضة فرصة جذابة لهؤلاء المستوردين لتأمين شحنات الغاز الطبيعي المسال بتكلفة أكثر ملاءمة، مما قد يؤدي إلى زيادة الواردات في الأمد القريب.

وقال ماسانوري أوداكا، كبير المحللين في ريستاد إنرجي: “كان الانخفاض مدفوعًا بضعف الطلب في مجرى النهر، على الرغم من أن اضطرابات الإمدادات في أستراليا وبروناي أدت إلى إبطاء المزيد من الانخفاضات في الأسعار”.

وفي حين تحرك بعض المستوردين الآسيويين بسرعة للحصول على أسعار أقل، ظل آخرون حذرين وسط حالة عدم اليقين في السوق، والتي تغذيها جزئيا المخاوف المتجددة بشأن التوترات التجارية، فضلا عن مستويات التخزين المريحة.

رغم انقطاعات غير متوقعة في النرويج، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا. وظل الطلب على الغاز الخام في الولايات المتحدة قويًا مع بدء العمليات التجارية في ممر كالكاسيو، مما ساهم أيضًا في انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال.

وانخفضت أسعار مرفق نقل الملكية الهولندي (TTF) لشهر يونيو بنسبة 2.4% إلى 11.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين انخفضت أسعار مشتقات الغاز الطبيعي المسال الآسيوية لشهر يونيو بنسبة 2% على أساس أسبوعي إلى 11.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 15 أبريل.

آسيا

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بلغ سعر تسوية الغاز الطبيعي المسال الآسيوي في مايو حوالي 12.5 دولارًا أمريكيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لشركة ريستاد إنرجي. وأشارت الوكالة إلى أن هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 8.7% عن أسعار أبريل 2025، ولكنه يمثل زيادة بنسبة 29% مقارنةً بأسعار مايو 2024.

وقد نجح بعض المستوردين، بما في ذلك شركة كوريا للغاز (كوجاس)، وهي مستورد صيني غير تابع لشركة نفط وطنية، وشركة سي بي سي، في تأمين شحنات مايو/أيار ويونيو/حزيران عند أو أقل من 11 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال نشاطًا كبيرًا من مختلف البلدان الآسيوية.

وتتطلع شركة كوجاس الكورية الجنوبية إلى تسليم المزيد من الغاز الطبيعي المسال في الفترة ما بين يونيو 2025 ومارس 2026.

في غضون ذلك، حصلت شركة RPGCL البنغلاديشية بالفعل على شحنات من الغاز الطبيعي المسال للتسليم يومي 15 و16 و25 و26 مايو. كما كانت شركة GSPC الهندية في السوق، وتبحث عن شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم بين 10 و31 مايو، وفقًا لريشتاد.

وشهد مرفق بروناي للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك بين حكومة بروناي وشركة شل وشركة ميتسوبيشي، انقطاعا في الإمدادات في 11 أبريل.

وقال أوداكا “من المرجح أن تؤدي توقعات الطقس المعتدلة خلال الفترة المتبقية من شهر أبريل إلى الحد من استهلاك الغاز في دول شرق آسيا”.

انخفضت أسعار الكهرباء في اليابان لليوم السابع عشر من أبريل بنحو 40% مقارنة بالأسبوع الماضي.

ويتزامن هذا مع كمية كبيرة من الصيانة المخطط لها في اليابان لجميع أنواع الوقود، مما سيؤدي إلى تقليل القدرة المتاحة بنسبة 18% في أبريل و15% في مايو مقارنة بشهر مارس 2025.

Source: Rystad Energy

أوروبا

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وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في أوروبا بنسبة 1.5% على أساس أسبوعي إلى حوالي 10.6 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مع الحفاظ على خصم يتراوح بين 80 إلى 90 سنتًا عن أسعار TTF.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى ما دون 100 للمرة الأولى منذ يوليو 2023، مما يشير إلى تعزيز نسبي لليورو وسلة من العملات الأخرى مقابل الدولار الأمريكي.

أضاف أوداكا:

وقد يؤدي هذا إلى اتجاهات مختلفة لأسعار الغاز، مثل TTF، اعتمادًا على ما إذا كانت مقومة بالدولار الأمريكي أو اليورو، إلى جانب مزيد من الوضوح بشأن السياسة الأوروبية بشأن أهداف التخزين.

وشهدت أوروبا زيادة بنسبة 8,6% في إجمالي تدفقات الغاز، لتصل إلى 329,4 مليون متر مكعب في 14 أبريل.

حدث هذا على الرغم من انقطاعات غير مخطط لها في آستا هانستين، ودفالين، وترول في النرويج، مما هدد بانقطاع الإمدادات. وأشارت شركة ريستاد إلى أن مستويات التخزين الجوفي ارتفعت أيضًا بنسبة 2.2% لتصل إلى 40.5 مليار متر مكعب، لكنها لا تزال أقل بنسبة 45% عن العام الماضي.

وقال أوداكا: “معظم المشاركين في السوق الذين لديهم أحجام من الغاز الطبيعي المسال من أصل أمريكي يوجهون شحناتهم من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، على الرغم من أن التقلبات في السوق وتغير الفارق عبر الأحواض قد يؤدي إلى إعادة توجيه هؤلاء المشاركين في السوق شحناتهم إلى آسيا بدلاً من ذلك”.

Source: Rystad Energy

الولايات المتحدة

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في 15 أبريل، انخفضت أسعار هنري هب المرجعية بنسبة 3.8% على أساس أسبوعي لتصل إلى 3.3 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، بلغ السعر 3.255 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة قدرها 0.3%.

وأظهرت بيانات شركة ريستاد إنرجي أن مستويات الغاز المغذي لمحطات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 6.6% لتصل إلى حوالي 16.8 مليار قدم مكعب يوميا في الفترة من 8 إلى 14 أبريل.

تم تخفيف قيود العرض في سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية بشكل أكبر بعد أن بدأت شركة Venture Global العمليات التجارية في مشروع Calcasieu Pass LNG في لويزيانا، على الرغم من بيع المشروع سابقًا لعدة شحنات في السوق الفورية.

وأشار أوداكا إلى أن “عدة مناطق في الولايات المتحدة تتوقع درجات حرارة أعلى من المتوسط حتى أواخر أبريل، وهو ما يفرض ضغوطا هبوطية على أسعار الغاز، على الرغم من أن هذا سيتم تعويضه بمستويات عالية من الغاز المغذي لمحطات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة”.