تعطل رمز الميم الأساسي بنسبة 95% بعد الإطلاق: ما الذي يميز PepeX؟

تواجه شبكة Base المدعومة من Coinbase انتقادات بعد الإعلان عن رمز meme (Base) الذي تعطل بعد دقائق من إطلاقه.

ارتفعت قيمة العملة البديلة لتتجاوز 17 مليون دولار قبل أن تنخفض إلى 623 ألف دولار في غضون دقائق.

وقد أثارت الحادثة نقاشات حول التداول من الداخل، خاصة وأن ثلاث محافظ كانت تحتوي على حوالي 50% من إجمالي إمدادات Base.

تسلط مثل هذه الأحداث الضوء على فوائد المنفعة مقارنة بالضجيج في قطاع رموز الميم.

PepeX هو مشروع جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز سردية التوكين.

وتتيح منصتها للمستخدمين تحويل الأفكار إلى أصول ملموسة خلال ثوان.

علاوة على ذلك، لا يحتاج الأفراد إلى مهارات البرمجة للاستفادة من عروضهم.

مع اقتراب ICO السريع من 1.5 مليون دولار، هل تصبح PepeX هي الشيء الكبير التالي في ظل فشل الأصول الميمية المدفوعة بالضجيج في مواكبة هذا الوتيرة؟

تعطل عملة الميم الأساسية في دقائق

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نشرت Base على منصة X الإعلان عن ميم جديد يسمى Base في 16 أبريل.

لقد استخدمت Zora، التي تسمح لأي شخص بتحويل المحتوى إلى رمز، لإطلاق الأصول.

لكن ما بدأ كتجربة عامة تحول إلى كابوس.

ارتفعت القيمة السوقية لشركة Base إلى 17.1 مليون دولار في ساعة واحدة فقط لتتراجع إلى 623 ألف دولار في غضون 30 دقيقة.

ويترجم هذا إلى انخفاض بنسبة 95% تقريبًا.

علاوة على ذلك، سلطت Lookonchain الضوء على أن ثلاث محافظ تحتوي على ما يقرب من 50% من إمدادات Base.

علاوة على ذلك، قامت محفظتان بشراء 21% من المعروض من الأصول في وقت مبكر وبيعها مقابل عائد صافٍ قدره 300 ألف دولار.

وقد أثار ذلك نقاشات حول التداول من الداخل، مما أثار المخاوف بشأن الشفافية والنزاهة في مجال الميم.

وقد أدى هذا النشاط إلى رد فعل عنيف تجاه blockchain المدعومة من Coinbase، مما أثر على مصداقيتها.

وفي الوقت نفسه، تذكرنا هذه الحوادث بفوائد مشاريع العملات المشفرة المدعومة من شركات المرافق مقارنة بالأصول المدفوعة بالضجيج.

دعونا نكتشف كيف تخطط PepeX لتنظيف عالم رموز الميم من خلال حالات الاستخدام التي لا مثيل لها والتي تعاني من توقف التكنولوجيا.

PepeX: تحويل الأفكار إلى أصول ملموسة

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يقدم المشروع الجديد منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى إحداث ثورة في قطاع التوكنات.

يتيح برنامج Launchpad لأي شخص تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للاستثمار.

علاوة على ذلك، يمكن للأفراد الاستفادة من PepeX.fun لأنه لا يتطلب مهارات البرمجة لإنشاء وإطلاق رموز جديدة.

تضع شركة PepeX الأولوية للعدالة والشفافية.

أولا، حدد المشروع للمؤسسين نسبة 5% فقط من المعروض من الأصول، مع تخصيص 95% منها للجمهور.

وعلاوة على ذلك، سوف يتمتع حاملو الأسهم بحصة من السيولة المقفلة في حالة فشل المشروع.

تمنع خرائط الملكية الشفافة والميزات المضادة للتصيد مخططات الضخ والإغراق.

ستساهم الجوائز الضخمة في تحفيز المنصة على دعم أنشطة المستخدمين والمطورين المستمرة.

علاوة على ذلك، يستفيد محرك نمو الذكاء الاصطناعي AKIRA من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المشاركة المجتمعية والتسويق لدعم المشاريع التي تم إطلاقها حديثًا.

وهذا يختلف عن منصات الإطلاق الأخرى حيث يتولى مطورو الرموز أو المؤسسون التعامل مع التسويق.

مع فشل مشاريع الميم في البقاء على قيد الحياة بعد الضجة الأولية، يعد PepeX بقيمة حقيقية وطويلة الأمد.

يمكنك زيارة الموقع الرسمي لـ PepeX لمزيد من التفاصيل.