ازدهرت عملة Bitcoin Pepe (BPEP) حيث تستهدف BTC جمع 90 ألف دولار من خلال تراكم حامليها على المدى الطويل

شهدت عملة Bitcoin ارتفاع في الطلب حيث يستهدف الثيران إغلاقًا حاسمًا فوق 85000 دولار لاستعادة المستوى المرغوب 90000 دولار.

يعود حاملو Bitcoin على المدى الطويل إلى السوق، مما يثير التفاؤل بشأن تعافي البيتكوين على المدى القصير.

يعكس Bitcoin Pepe (BPEP) هذا التفاؤل من خلال البيع المسبق المزدهر.

وقد تم بيع المراحل الثماني الأولى بالفعل، مما يسلط الضوء على شهية المستثمرين القوية للمشروع الجديد.

تجاوزت درجة اتجاه التراكم لعملة Bitcoin أعلى مستوياتها حتى الآن هذا العام عند 0.34 (بيانات Glassnode).

تشير درجة التراكم المتزايدة إلى تراكم هائل، مع قيام حاملي الأسهم على المدى الطويل بسرقة العرض.

شهد عرض LTH إضافة 297 ألف رمز BTC خلال الأيام التسعة الماضية.

علاوة على ذلك، انخفض الإنفاق الثنائي طويل الأجل إلى 0.3 في الأسبوع السابق، مما يؤكد وجود عدد أقل من LTHs المنخرطين في التخلص من Bitcoin.

تشير الزيادة في التراكم وانخفاض ضغوط البيع من LTHs إلى تحولات محتملة في الاتجاه قصير الأجل إلى صعودي.

توقعات سعر Bitcoin

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ترسم الزيادة في التراكم من حاملي الأسهم على المدى الطويل صورة صعودية لأعلى العملات المشفرة من حيث القيمة.

غالبًا ما تعود LTHs إلى الظهور عندما يتحول الزخم إلى الاتجاه الصعودي.

وعلاوة على ذلك، فإن هذا التفاؤل من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب في الأسعار على المدى القصير.

إن الحفاظ على اتجاه التراكم قد يؤدي إلى انتعاشات قوية مدفوعة بالطلب العضوي.

من المرجح أن يستهدف ثيران البيتكوين إغلاقًا شمعيًا فوق 85000 دولار، وهو ما قد يدعم استعادة 88000 دولار قبل رحلة سلسة إلى 90000 دولار.

المحلل الشهير علي مارتينيز يدعم الانتعاش المحتمل لعملة البيتكوين.

وكشف أن مؤشر TD Sequential أظهر إشارة شراء على الرسم البياني لـ BTC لمدة 7 أيام.

يعتقد علي أن الرمز قد يرتفع إلى 95000 دولار إذا استعاد الثيران المستوى النفسي 90000 دولار.

تسارع عملية بيع Bitcoin Pepe المسبقة

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استحوذت Bitcoin Pepe على انتباه مجتمع التشفير بمعاييرها PEP-20، مما مكّن أي شخص من إطلاق أصول الميم على منصة Bitcoin.

يهدف المشروع الجديد إلى إطلاق العنان لإمكانات البيتكوين الكامنة من خلال تقديم ميزات مشابهة لتلك الموجودة في Solana، بما في ذلك الرسوم المنخفضة والمعاملات الفورية والمشاريع المضاربية.

وقد بيعت ثمانية مراحل وجمعت ما يقرب من 7 ملايين دولار في غضون أسابيع قليلة، مما يشير إلى اهتمام كبير بـ “ICO الميم الوحيد في العالم”.

Source – Bitcoin Pepe

تتميز عملية البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe بـ 30 مرحلة، حيث ترتفع الأسعار بنحو 5% بعد كل مرحلة.

حقق المنضمون مبكرًا مكاسب تراكمية تزيد عن 40% حيث ارتفعت قيمة BPEP من 0.0210 دولار إلى 0.0310 دولار في المرحلة 9.

ومن المتوقع أن ترتفع قيمة العملة إلى 0.0864 دولار بحلول المرحلة 30، مما يوفر أرباحًا كبيرة لأولئك الذين يستثمرون الآن.

علاوة على ذلك، يبدو أن المشروع سيحقق المزيد من المكاسب عند ظهوره الرسمي لأول مرة.

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