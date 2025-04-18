تتقدم عملية البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe بقوة مع رد فعل سوق العملات المشفرة على تصريحات جيروم باول الأخيرة

تعافت أسواق العملات المشفرة بشكل متواضع في التعاملات الآسيوية يوم الخميس، حيث ارتفعت من عمليات بيع حادة خلال الليل بعد أن رفض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول احتمالات خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر بينما تستمر الأسواق العالمية في امتصاص الصدمة الناجمة عن الجولة الأخيرة من التعريفات الجمركية الأمريكية.

ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 1.5% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتقترب من 84,600 دولار، وفقاً لبيانات CoinGecko.

تبعتها رموز رئيسية أخرى، حيث ارتفعت عملات الإيثريوم، وXRP، وDogecoin، وBNB بنسب تتراوح بين 1% و3%. وتفوقت Solana في الأداء، حيث قفزت بنسبة 6% لتقود موجة الصعود، مع عودة الإقبال على المخاطرة بحذر.

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً يوم الأربعاء إلى أن القواعد التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة للبنوك قد تخفف في المستقبل.

إن تخفيف القيود التنظيمية على العملات المشفرة بالنسبة للبنوك قد يؤدي إلى تحسين الوصول المؤسسي إلى الأصول الرقمية، وتعزيز السيولة، والتبني السائد، وثقة المستثمرين، وهي عوامل إيجابية لبيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع.

إذا حدث ذلك، فقد يوفر أيضًا زخمًا قويًا للمشاريع الناشئة مثل Bitcoin Pepe.

باول يتحدث عن التعريفات الجمركية وتنظيمات العملات المشفرة

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وفي تصريحاته، أكد باول على الحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية، مشيرا إلى أنها قد تساهم في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه فترة من “الركود التضخمي”، وهو سيناريو يذكرنا بما حدث في سبعينيات القرن العشرين عندما شهدت البلاد ضعف النشاط الاقتصادي ومعدلات تضخم مزدوجة الرقم.

تعكس تعليقات باول المخاوف بشأن التأثير المحتمل طويل الأمد للسياسات التجارية الحالية، مع إمكانية ظهور بيئة اقتصادية صعبة في المستقبل.

وفي حديثه عن لوائح العملات المشفرة، أقر باول بتاريخ قطاع العملات المشفرة في “موجة من الإخفاقات والاحتيال”، لكنه أشار إلى أن الصناعة أصبحت سائدة بشكل متزايد.

وأشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي اتخذ موقفا حذرا نسبيا بشأن القواعد التنظيمية المصرفية، في حين اختارت هيئات تنظيمية أخرى اتخاذ تدابير أكثر صرامة.

وأشار إلى أن بعض هذه القواعد من المرجح أن يتم تخفيفها.

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تظل فيه الأسواق متوترة بشأن التضخم والتعريفات الجمركية واتجاه السياسة.

قد يساعد ارتفاع أسعار العملات المشفرة على نطاق أوسع عملة Bitcoin Pepe

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يستفيد Bitcoin Pepe من الارتفاع في سوق العملات المشفرة الأوسع لأن القوة الإجمالية للسوق تعمل كمقياس أساسي للمخاطر فيما يتعلق بالمشاعر عبر الأصول الرقمية.

عندما يتحرك سوق العملات المشفرة بشكل حاسم إلى الأعلى، فإنه عادة ما يؤدي إلى تحسين ثقة المستثمرين وجذب رأس المال المهمش مرة أخرى إلى النظام البيئي.

تميل هذه البيئة إلى رفع العملات البديلة، وخاصة عملات الميم، حيث يسعى المشاركون في التجزئة إلى اللعبات المضاربية التي لديها القدرة على التفوق خلال الارتفاعات واسعة النطاق.

باعتبارها العملة الأولية الوحيدة لعملة Bitcoin meme، قد تستفيد Bitcoin Pepe من تحسن معنويات السوق.

في الأساس، تؤدي الارتفاعات في سوق العملات المشفرة الأوسع إلى زيادة السيولة والرغبة في المخاطرة، وهو ما يمكن أن يعزز الطلب على المشاريع في المراحل المبكرة مثل Bitcoin Pepe.

الاهتمام بBitcoin Pepe يتزايد

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تشهد عملة Bitcoin Pepe ارتفاع ملحوظ في الاهتمام، مع تقدم عملية البيع المسبق بسرعة مع نمو الطلب من المستثمرين.

يقدم المشروع معيار الرمز المبتكر PEP-20 لتسهيل إطلاق عملات الميم مباشرة على شبكة Bitcoin.

منذ إطلاق عملية البيع المسبق، جمعت BPEP أكثر من 6.7 مليون دولار، مما يؤكد الحماس المتزايد للمشروع.

تم تنظيم عملية البيع المسبق على 30 مرحلة، مع زيادة في السعر بنسبة 5% في كل مرحلة. وقد ارتفع سعر سهم BPEP من 0.021 دولار أمريكي في البداية إلى 0.031 دولار أمريكي في المرحلة التاسعة.

وتباع مراحل البيع المسبق بمعدل أسرع على نحو متزايد، حيث أغلقت الجولات الأخيرة في وقت قياسي بسبب ارتفاع ضغوط الشراء.

وقد شهد المستثمرون الأوائل بالفعل عوائد تزيد عن 40%، كما تم تصميم الرمز المميز للوصول إلى 0.0864 دولار بحلول نهاية البيع المسبق، مما يشير إلى عوائد محتملة تتجاوز 300% لأولئك الذين انضموا في البداية.

بفضل البنية التحتية الفريدة، والزخم القوي في السوق، والظروف المواتية في سوق العملات المشفرة الأوسع، فإن Bitcoin Pepe يضع نفسه في وضع يسمح له بجذب قدر كبير من الاهتمام في مجال عملة الميم.