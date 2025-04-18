هل العولمة عند مفترق طرق؟ القومية والحمائية تُهددان انتعاش التجارة

لقد تم النظر إلى العولمة منذ فترة طويلة على أنها موجة لا يمكن إيقافها في عالم التجارة والتعاون الدولي، فهي تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي والتبادل الثقافي في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، ظهرت في السنوات الأخيرة العديد من العقبات التي تهدد بتقويض عقود من التنمية.

وبحسب تقرير صادر عن موقع “ستاتيستا” ، فإن إحياء النزعة القومية والتدابير الحمائية هي بعض العوامل التي تغير المشهد التجاري العالمي، مما دفع كثيرين إلى التساؤل عما إذا كنا قد تجاوزنا قمة العولمة.

انحدار نهائي: تأثير الجائحة

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لقد كان مسار التجارة العالمية بعيدًا كل البعد عن الخطية.

وبعد عقود من التوسع المستقر، كشفت الأزمة المالية في عام 2008 عن عيوب في النظام.

ولكن تفشي مرض كوفيد-19 كان بمثابة لحظة فاصلة، إذ أدى إلى انخفاض التجارة العالمية إلى مستويات لم نشهدها منذ عام 2003.

ولاحظ البنك الدولي انخفاضا كبيرا في نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مما يسلط الضوء على مدى ضعف شبكات الإمداد العالمية التي تعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي.

انتعاش قصير الأمد؟

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ورغم الظروف الصعبة، شهدت التجارة العالمية انتعاشًا ملحوظًا بعد الجائحة.

وبحلول عام 2022، ارتفعت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى مذهل بلغ 62.8%، مما يشير إلى التعافي والعودة إلى مستويات النشاط قبل الجائحة.

ومع ذلك، لم يكن هذا التعافي السريع خاليًا من العقبات. ففي عام ٢٠٢٣، انخفضت النسبة مجددًا إلى ٥٨.٥٪، مما يشير إلى تقلبات محتملة في إطار التجارة العالمية.

وفي حين تكيفت بعض الصناعات بسرعة مع القواعد الجديدة، واجهت صناعات أخرى صعوبات في التعامل مع الاضطرابات المستمرة في سلسلة التوريد وتغير الطلب.

لقد أدركت الشركات والحكومات على حد سواء أهمية تقييم وإعادة تصميم سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب المخاطر المرتبطة بالاعتماد العالمي.

إن الجدول الزمني لمثل هذه التغييرات غير معروف في ظل الظروف التجارية المعقدة واللوائح المستقبلية غير المؤكدة التي تواجهها الشركات.

القومية والحمائية: التهديدات الناشئة

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في الوقت الذي تسعى فيه العولمة إلى استعادة موطئ قدمها، فإن عودة النزعة القومية تفرض مشاكل كبيرة.

لقد تطورت السياسات في العديد من المناطق نحو الحماية التجارية، بهدف إعطاء الأولوية للصناعات المحلية على التجارة الدولية.

وفي الولايات المتحدة، أدى استمرار إدارة ترامب في المعارك التجارية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة متنوعة من السلع المستوردة، إلى تقويض مفهوم التجارة الحرة الذي اكتسب قوة في العقود السابقة.

ولا تقتصر هذه التكتيكات الحمائية على الولايات المتحدة؛ إذ تتخذ بلدان في مختلف أنحاء العالم مواقف مماثلة، فتغير التعريفات الجمركية، وتقيم حواجز تنظيمية تعوق التجارة.

إن هذه الموجة من القومية لا تعوق التوافق الاقتصادي فحسب، بل وتخاطر أيضاً بإشعال فتيل إجراءات انتقامية بين الشركاء التجاريين، مما ينتج عنه أجواء غير مستقرة يمكن أن تؤدي إلى تفتت السوق على نطاق عالمي.

مستقبل التجارة العالمية: حالة من عدم اليقين تلوح في الأفق

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إن مستقبل العولمة غير مؤكد، مع تصاعد المشاعر القومية وتشكيل التدابير الحمائية للسياسة التجارية.

في حين أنه من الصعب توقع العواقب طويلة الأجل للسياسة التجارية الحالية لإدارة ترامب، فإن العديد من الخبراء يحذرون من أن الجمع بين التعريفات الجمركية الجديدة والأولويات السياسية المتغيرة قد يترك تأثيرا دائما على ديناميكيات التجارة العالمية.

تتطلب تعقيدات سلاسل التوريد الحديثة التخطيط الاستراتيجي والقدرة على التكيف.

ومع إعادة النظر في علاقات الشركات مع الخارج، فإن خيار نقل الإنتاج إلى أقرب مكان إلى الوطن أو تنويع الموردين قد يصبح اتجاهاً شائعاً.

ولكن إعادة التشكيل هذه تتطلب الوقت ورأس المال، وهو ما يزيد من عدم القدرة على التنبؤ على المدى القريب.