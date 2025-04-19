Bitcoin Pepe يظهر كواحد من أفضل العملات الرقمية للشراء مع انتعاش العملات المشفرة

يشهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا قويًا، وينتشر Bitcoin Pepe بشكل كبير باعتباره أول ICO لـ Bitcoin meme في العالم.

يقوم هذا الحل المبتكر من الطبقة 2 ببناء طبقة 2 تعتمد على Solana على Bitcoin، حيث يمزج بين المعاملات السريعة للغاية والأمان الذي لا مثيل له لأقدم سلسلة كتل في العملات المشفرة.

مع جمع 6,864,433 دولارًا أمريكيًا بالفعل في البيع المسبق الجاري ، يجذب Bitcoin Pepe انتباه المستثمرين المتعطشين للشيء الكبير التالي.

يبلغ سعر BPEP الخاص بـ Bitcoin Pepe حاليًا 0.031 دولارًا أمريكيًا في مرحلة البيع المسبق التاسعة، مع بقاء عدد محدود فقط من الرموز قبل ارتفاع السعر بنسبة 5٪ إلى 0.0326 دولارًا أمريكيًا مع تقدم البيع المسبق في مرحلة البيع المسبق التالية.

يقدم هيكل البيع المسبق المكون من 30 مرحلة، مع زيادة في السعر بنسبة 5% لكل مرحلة، للمشترين الأوائل مكسبًا تراكميًا بنسبة 311.4% بحلول المرحلة 30.

مع الحاجة الملحة للشراء الآن، يتدفق المستثمرون لتأمين رموز BPEP، مدفوعين بوعد تحقيق مكاسب هائلة من خلال الإدراج المتوقع في الربع الثاني من عام 2025.

سرعة Solana تلبي متطلبات الأمن الثابت لBitcoin

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إلى جانب مكاسب البيع المسبق المتوقعة، يهدف Bitcoin Pepe إلى إحداث ثورة في تداول عملة الميم من خلال دمج سرعة Solana مع أمان Bitcoin.

وسوف توفر معاملات فورية ورسومًا منخفضة للغاية، مما يخلق تجربة صديقة للبيع بالتجزئة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد جلسة AMA أسبوعية كل يوم خميس في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت UTC لإبقاء المجتمع منخرطًا في تحديثات المطورين وجلسات الأسئلة والأجوبة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن جسر Bitcoin Pepe يفتح المجال لـ 2 تريليون دولار من رأس مال BTC الخامل، الجاهز لإغراق سوق عملة الميم.

تُمهّد هذه الإمكانات الهائلة للسيولة الطريق لنموّ هائل. ينجذب المستثمرون إلى رؤية بيتكوين كوجهة جديدة لهوس العملات الرقمية.

في الآونة الأخيرة، أجرت Bitcoin Pepe عملية توزيع 1,000,000 رمز BPEP، مما أدى إلى إثارة حماس المجتمع.

من الجدير بالذكر أن Bitcoin Pepe ليست مجرد عملة معدنية؛ إنها البنية التحتية لمستقبل مدفوع بالميم على BTC، والشراء الآن يمكن أن يضمن الدخول المبكر قبل الزيادة التالية في سعر البيع المسبق.

تقدم Bitcoin Pepe معيار جديد للرمز

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مع تقدم عملية البيع المسبق لعملة Bitcoin Pepe، أطلق حل الطبقة 2 معيارًا جديدًا للرموز يُطلق عليه معيار الرمز المميز PEP-20، والذي يتيح لأي شخص إطلاق عملات meme بشكل أصلي على Bitcoin.

يُحاكي هذا الابتكار معيار ERC-20 الخاص بإيثريوم، والذي أطلق طفرة في إنشاء الرموز قبل سنوات. يُرسخ معيار PEP-20 مكانة بيتكوين بيبي كموطن مستقبلي لجميع عملات الميم، مما يُحوّل بيتكوين إلى نظام بيئي نابض بالحياة.

تضيف مكافآت المشاركة طبقة أخرى من الجاذبية، مع تخصيص 150 مليون رمز BPEP عبر ثلاث مجموعات، وهي: المجموعة الطويلة، والمجموعة المتوسطة، والمجموعة القصيرة.

يقدم المجمع الطويل عائدًا سنويًا مذهلاً بنسبة 10000% على مدار 180 يومًا، بينما يقدم المجمعان المتوسط والقصير عائدًا سنويًا بنسبة 250% و75% على التوالي.

من خلال مكافآت المشاركة، سيحصل حاملو BPEP على دخل سلبي أثناء دعم الشبكة، بما يتماشى مع اقتصاد الرموز الذي يركز على المجتمع بنسبة 50%.

بناءً على هذه الميزات المبتكرة، فإن Bitcoin Pepe تظهر كعملة معدنية لا غنى عنها مع ارتفاع درجة حرارة سوق العملات المشفرة.

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