أخبار العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية: ظهور عملة الميلي دولار لأول مرة في تشيلي، وبوليفيا تتخلى عن خطتها لشراء الوقود بالعملة المشفرة

يتطور النظام البيئي للعملات المشفرة في أمريكا اللاتينية باستمرار ويتنوع.

أعلنت شركة التكنولوجيا المالية Mercado Pago هذا الأسبوع عن إطلاق عملتها المشفرة “Meli Dólar” في تشيلي، وهي عملة مستقرة تهدف إلى تتبع قيمة الدولار الأمريكي.

من ناحية أخرى، أعلنت بوليفيا أنها ستتخلى عن خططها لشراء الوقود بالعملة المشفرة في خضم أزمة الطاقة.

تطلق Mercado Pago Meli Dólar في تشيلي

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وبحسب صحيفة أميركا إيكونوميا، أصبح تطبيق Mercado Pago الآن يحتوي على وظيفة تمكن المستخدمين التشيليين من استخدام العملات المشفرة مباشرة من حساباتهم.

سيتمكن المستخدمون من استخدام البيزو التشيلي في حساباتهم الرقمية لشراء وتخزين وبيع الملي دولار.

وكما ذكرت Cointelegraph en Español سابقًا، انضمت تشيلي الآن إلى البرازيل والمكسيك باعتبارها الدولتين الوحيدتين في أمريكا اللاتينية اللتين تتمتعان بنظام Mercado Pago.

تم إنشاء الحل بالتعاون مع Ripio، وهي شركة متخصصة في خدمات العملات المشفرة.

وأكد ماتياس سباجوي، المدير الأول لشركة ميركادو باجو، على أهمية هذا الإطلاق، مشيرا إلى أن “الدولار الأمريكي هو مخزن موثوق للقيمة على مستوى العالم، وواحد من العملات الأكثر استقرارا، وطريقة بسيطة للحفاظ على الثروة وسط حالة عدم اليقين العامة”.

بوليفيا تتخلى عن خططها لشراء الوقود بالعملات المشفرة

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أكدت شركة YPFB التزامها بالحفاظ على إمدادات الوقود الثابتة في جميع أنحاء البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البوليفية، أن شركة النفط المملوكة للدولة أعلنت في 15 أبريل/نيسان أن شراء البنزين والديزل والغاز البترولي المسال سيتم دعمه من مواردها وتحويلات وزارة الاقتصاد والمالية العامة.

وأكدت شركة YPFB أنها لا تخطط لاستخدام الأصول المشفرة في هذه المعاملات، مؤكدة أن استراتيجية التوريد الخاصة بها بالكامل تعتمد على التمويل المحلي والمساعدة الحكومية.

وعلى الرغم من النظر في استخدام العملة المشفرة لاستيراد البنزين كخطة احتياطية بسبب التأخير في الحصول على الموافقات الائتمانية من الجمعية التشريعية المتعددة القوميات، ذكرت شركة YPFB أنها قامت بتحديث لوجستياتها لتسليم الوقود السائل منذ شهر مارس.

ويهدف هذا المسعى إلى ضمان إمدادات ثابتة من البنزين والديزل والغاز البترولي المسال للشعب البوليفي، على الرغم من المشكلات المالية الحالية التي تؤثر على اقتصاد البلاد.

انضمت Coinbase إلى غرفة التكنولوجيا المالية الأرجنتينية

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انضمت Coinbase رسميًا إلى غرفة Fintech الأرجنتينية، على أمل تعزيز علاقاتها مع القطاع المحلي.

وتعزز هذه الخطوة الأخيرة حضور Coinbase في الأرجنتين وتظهر التزام الشركة بدعم مشاريع التكنولوجيا المالية المحلية.

وأكد ماتياس ألبرتي، مدير شركة Coinbase في الأرجنتين، على أهمية هذا التعاون، مشيرا إلى أن كوننا جزءا من غرفة Fintech الأرجنتينية يسمح لنا بالمشاركة في الحوار والمساحات التعاونية التي تعد مفتاحا لنمو الصناعة.

وأضاف أن كوين بيس تريد مشاركة خبراتها العالمية مع التعلم من المواهب المحلية للمساعدة في إنشاء نظام بيئي يعتبر استراتيجيًا لمستقبل المنطقة.

وأشاد ماريانو بيوكا، المدير التنفيذي لغرفة التكنولوجيا المالية الأرجنتينية، بتعاون كوين بيس، مؤكدا أن معرفتهم الدولية ستفيد المجتمع.