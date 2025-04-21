من المتوقع أن يرتفع سعر PepeX قريباً مع انتعاش سوق العملات المشفرة

تجاوز سعر Bitcoin 87 ألف دولار للمرة الأولى منذ أسابيع، حتى مع استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وارتفعت العملة المشفرة بأكثر من 3% خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتداول عند 87,430 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ 2 أبريل.

لقد ارتفعت بنسبة 16% من أدنى مستوى لها في عام 2025 والذي كان أقل بقليل من 75000 دولار في 9 أبريل، مما أدى إلى تضييق الفجوة من أعلى مستوى قياسي لها إلى 20%.

كما واصل الإيثريوم وXRP تعافيهما يوم الاثنين.

كانت أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية مستقرة في الغالب أو أعلى قليلاً خلال اليوم الماضي.

ارتفعت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 3.24% إلى 2.76 تريليون دولار، في حين قفز إجمالي حجم السوق بنسبة 47.75% إلى 67.18 مليار دولار.

مع استقرار الأسواق، يسعى بعض المستثمرين إلى اغتنام الفرص في مرحلة مبكرة ذات إمكانات عالية لتحقيق عوائد.

أحد الأسماء التي تجذب الاهتمام هو PepeX ، وهي منصة إطلاق عملات معدنية مبنية على بنية تحتية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عودة سوق العملات المشفرة

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ارتفعت عملات Bitcoin وXRP والعملات المشفرة الأخرى في وقت مبكر من يوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار.

ارتفعت عملة البيتكوين في أواخر يوم الأحد، واستقرت فوق 87 ألف دولار، مع انزلاق مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بعد تصريحات الرئيس ترامب حول إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت يوم الجمعة إن الإدارة لا تزال تدرس إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وأشار هاسيت أيضًا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي، تحت قيادة باول، تصرف بدوافع سياسية لصالح الديمقراطيين.

وجاء انتعاش العملات المشفرة بالتزامن مع تسجيل الذهب مستوى قياسيا جديدا، مما يعكس الطلب المتزايد من جانب المستثمرين على الأصول الآمنة والتحوط من التضخم.

لماذا تجذب PepeX انتباه السوق؟

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تكتسب PepeX زخمًا من خلال تقديم نفسها كبديل أكثر هيكلة وتركيزًا على الأمان في قطاع منصة إطلاق العملات المعدنية الميمية.

مع خضوع منصات مثل Pump.fun للتدقيق بسبب استضافتها مشاريع منخفضة الجودة وعالية المخاطر، تقدم PepeX إطار عمل منظمًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي يعطي الأولوية للشفافية ومساءلة المطورين.

تعمل أداة Moonshot Engine الأساسية على تبسيط عملية إنشاء الرموز من خلال الأتمتة، بينما تعمل برامج الروبوت الترويجية المتكاملة على تعزيز رؤية المشروع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفرض المنصة أيضًا حدًا أقصى بنسبة 5% على حيازات الرموز لمنشئي المشاريع ورسوم إطلاق بقيمة 500 دولار، وهي إجراءات تهدف إلى ردع الإطلاقات الانتهازية والإشارة إلى المصداقية.

مع استمرار حجم عملة الميم الكبيرة واستمرار الاهتمام المضاربي، تعمل PepeX على وضع نفسها لتلبية الطلب على خيار إطلاق أكثر أمانًا وموثوقية.

بيع مسبق لـ PepeX: السعر سيرتفع قريباً

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جمعت عملية البيع المسبق لعملة PepeX أكثر من 1.4 مليون دولار مع تزايد اهتمام المستثمرين ببديل أكثر هيكلة وتركيزًا على الأمان لمساحة إطلاق العملات المعدنية الميمية الفوضوية في كثير من الأحيان.

يمنح تخصيص رمز المشروع الأولوية للمنفعة والاستدامة، مع تخصيص 45٪ للبيع المسبق، و10٪ لكل من التطوير والسيولة، و15٪ للتسويق، و15٪ أخرى للتخزين والمكافآت، و5٪ لاستخدام الخزانة.

سعر الرمز المميز حاليًا هو 0.0243 دولارًا، لكنه سيرتفع قريبًا إلى 0.0255 دولارًا.

من المقرر أن يحقق المستثمرون الأوائل مكاسب ضخمة بمجرد انتهاء البيع المسبق، وقد يرون المزيد من المكاسب بمجرد إدراج الرمز المميز في البورصات.

تتمركز PepeX في إطار عمل عملي يركز على الأمان ويهدف إلى معالجة قضايا مثل عمليات سحب السجاد، والمشاريع المقلدة، والافتقار إلى الشفافية – وهي التحديات التي عانت منها شريحة العملات الميمية لفترة طويلة.