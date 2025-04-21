أفضل العملات التي يمكن شراؤها في هذا السوق المتقلب: SOL وPi Coin وPepeX

في سوق تتأرجح فيه المشاعر عادةً بشكل أسرع من الأسعار، تستمر بعض العملات في جذب انتباه المتداولين الانتهازيين الذين يتطلعون إلى ركوب الموجة التالية.

في حين أن مجال العملات المشفرة الأوسع يعاني من التقلبات والروايات المتغيرة، فقد ظهرت بعض الرموز كفرص رئيسية للاستفادة منها.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الفرصة الكبيرة التالية، ظهرت عملات مثل PI وSolana و PepeX كأسماء تستحق المتابعة.

إليك السبب الذي يجعلك تبحث عن هذه العملات الثلاث في عام 2025.

هل تستطيع Solana الصعود إلى 2000 دولار؟

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يتوقع محلل العملات المشفرة CryptoCurb ارتفاعًا مذهلاً لعملة Solana، مما يشير إلى أن الرمز قد يصل إلى 2000 دولار إذا استمرت اتجاهات التبني ونمو الشبكة الحالية.

في منشور على X، زعم المحلل أن مقاييس شبكة Solana وقابلية التوسع تضعها في وضع جيد لمنافسة أداء Ethereum في الدورة السابقة.

في ذروتها، وصلت قيمة الإيثريوم السوقية إلى 600 مليار دولار على الرغم من الازدحام المستمر ورسوم المعاملات المرتفعة.

تزعم CryptoCurb أنه إذا حافظت Solana على مسارها دون اضطرابات كبيرة، فمن الممكن تحقيق هدف سعر 2000 دولار – وهو ما يترجم إلى قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار – مما يؤدي فعليًا إلى إزاحة Ethereum كأفضل عملة بديلة.

وكتب المحلل “إن هدف 2K واقعي تمامًا إذا حافظت Solana على وتيرة اعتمادها العالمية مع الحد الأدنى من الاضطرابات واستمرت في التوسع”.

في الأمد القريب، تتوقع CryptoCurb أن تؤدي تدفقات الشبكة المتزايدة إلى رفع Solana إلى 150 دولارًا قبل ارتفاع محتمل نحو علامة 2000 دولار.

يبلغ سعر Solana حاليًا 140 دولارًا أمريكيًا، مع قيمة سوقية تبلغ 72.6 مليار دولار، مما يعني أن الطريق إلى توقعات CryptoCurb يظل طويلًا وطموحًا.

هل هناك ارتفاع في مؤشر PI في الأفق؟

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يقوم العديد من محللي العملات المشفرة بإعداد توقعات صعودية لـ Pi Network، حيث يتوقعون ارتفاعًا محتملًا نحو 5 دولارات.

وفقًا لـ PiMigrate، فإن تحركات الأسعار الأخيرة للعملة البديلة وإمكانات فائدتها تضعها على المسار الصحيح لتحقيق ارتفاعات جديدة.

في منشور على X، زعم المحلل أن الدعم القوي لـ Pi عند 0.60 دولار، إلى جانب حالات الاستخدام المتزايدة، يجعل ارتفاع سعر العملة بمقدار 5 دولارات “ممكنًا للغاية”.

وفي إطار تعزيز التفاؤل، أشار استراتيجي العملات المشفرة شيا إلى زيادة سريعة في زخم التداول بعد أن اخترق Pi مستوى 0.63 دولار مع ارتفاع الحجم.

وأشارت إلى تحسن قراءات مؤشر القوة النسبية ومؤشر MACD كتأكيد على اتجاه صعودي قوي.

ويدعم هذا التحول الفني والعاطفي هجرة كبيرة للرموز من البورصات.

تم نقل أكثر من 41 مليون عملة Pi Coin – بقيمة تقدر بنحو 27 مليون دولار – من منصات التداول في غضون 48 ساعة، مع نقل أكثر من 13 مليون عملة من OKX إلى محافظ خاصة.

يشير هذا الانخفاض في المعروض من العملات عادةً إلى انخفاض ضغوط البيع وزيادة قناعة المستثمرين، مما يدعم الحالة الصعودية لـ Pi Network في الأمد القريب.

لماذا تعتبر PepeX العملة التي يجب مراقبتها؟

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تبرز PepeX كمنافس في قطاع إطلاق العملات المعدنية الميمية، حيث تقدم بديلاً أكثر تحكمًا وتركيزًا على الأمان للمنصات الحالية.

مع وجود منصات مثل Pump.fun تحت التدقيق لتمكين الرموز منخفضة الجهد والضعيفة، تقدم PepeX البنية الأساسية التي تهدف إلى رفع معايير المشروع والإشراف عليه.

إن العنصر الأساسي في عروضها هو Moonshot Engine، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تبسيط عملية إنشاء الرموز مع معالجة عدم الكفاءة في عمليات إطلاق العملات المعدنية النموذجية.

تفرض المنصة حدًا أقصى بنسبة 5% على صناع المشاريع ورسوم إطلاق إلزامية بقيمة 500 دولار أمريكي لتثبيط الإطلاقات الانتهازية وتعزيز المصداقية.

ومن خلال هذه التدابير، تهدف شركة PepeX إلى تحسين العدالة والمساءلة وحماية المستثمرين في قطاع يفتقر تاريخيًا إلى هذه الضمانات.

وقد حقق البيع المسبق للسيارة حتى الآن ما يزيد عن 1.4 مليون دولار، وهو ما يعكس الطلب المطرد عليها.

إن تركيزها على معايير المشاريع الأقوى والشفافية الأكثر وضوحًا وضمانات المستثمرين يضع PepeX كلاعب محتمل على المدى الطويل في سوق سئمت من الإطلاقات منخفضة الجودة وعالية المخاطر.

يمكن للمستثمرين المهتمين زيارة موقع PepeX للحصول على التفاصيل.