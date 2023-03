4 grunde til at Metacade’s Web3 fællesskab er en meget bedre investering end NFT krypto

Imens krypto markedet begynder at vise tegn på bedring efter et hårdt 2022, har analytikere arbejdet hårdt for at finde ud af, hvor de bedste Web3 muligheder ligger for de største afkast. NFT’er er et område der menes at have en meget lys fremtid.

En ny dreng i klassen, kendt som Metacade ser ud til at blive en langt bedre investering end alle NFT krypto projekter på markedet. Krypto verdenen summer med nyhederne om Metacade’s utrolige presale performance og har rejst utrolige $10.2m alene på de første 16 uger hvor presalet nu er i dets 6 stadie. Mange investorer har været imponeret over visionen og den planlagte implementering som Metacade teamet for nyligt har offentliggjort i dets meget velansete whitepaper.

Da Metacade projektet tilbyder så stort et potentiale, er der flere grunde til, hvorfor det ses som en bedre investering, så læs videre for at blive klogere.

Hvad er Metacade?

Metacade er et fantastisk nyt projekt i hjertet af GameFi revolutionen. Metacade teamet har skitseret sine planer for at bygge den største play-to-earn arkade af dens slags, hvilket kunne have en kæmpe indvirkning på hvordan folk gamer.

Projektet har et robust belønningssystem, der belønner spillere for at nyde spil af alle typer, og uanset om deres foretrukne spillestil er afslappet eller mere konkurrencepræget. Platformen nyder også godt af flere smarte designvalg, såsom at udvide belønningerne til ikke-gaming relaterede aktiviteter, som udvikler økosystemet. Ved at gøre dette, mener mange, at Metacade kunne se yderligere bruger vækst.

Projektet bruger et utility token kaldet MCADE for at drive økosystemet og fungerer som valutaen for alle udvekslinger på tværs af platformen.

Derfor ser Metacade ud til at være en god investering lige nu

Metacades whitepaper har skitseret projektet meget detaljeret. Med sådan et omfattende økosystem på vej, har mange eksperter vurderet værdien af dets tilbud. Men hvad er de største faktorer i det kæmpe forudsete potentiale?

1. En vindende tilgang til GameFi?

Ved at bygge den største P2E arkade på planeten, adskiller Metacade sig fra alle andre konkurrenter i branchen. Hvor de fleste andre Gamefi projekter fokuserer på en enkelt gaming oplevelse, vil Metacade appellere til mange brugere, hvilket betyder en meget højere nytteværdi.

2. Et token med vigtig nytteværdi

MCADE tokenet er kritisk for platformens funktion, da det ikke kun driver belønningssystemet, men også bruges til alle andre transaktioner på platformen. I takt med at antallet af Metacade brugere stiger, er det sandsynligt at efterspørgslen for MCADE tokenet også vil stige, hvilket kunne udløse et kæmpe boost til token prisen.

3. Investor-venlige tokenomics

MCADE’s begrænsede forsyning på kun 2 milliarder tokens, er et perfekt match for investorer, der går efter at tjene på tokenets forventede prisstigning. Dets staking funktioner skaber også et incitament for længerevarende prisstigninger. Ulig de fleste NFT krypto projekter, kan dem med MCADE sætte deres tokens i arbejde, mens de venter på prisstigningen.

4. En sektor der forventes at eksplodere i popularitet

Gaming markedet forventes at blive omkring 200 milliarder dollars værd og ser ud til at kunne snuppe et stort stykke af det marked ved at bruge Web3 teknologi. Prognoserne varierer i størrelsen, men det står klart at GameFi markedet er sat til at opleve en markant vækst i de kommende år. Så imens Metacade leverer på sin mission, kunne det placere sig selv lige i

midten af væksten der ses i sektoren.

Metacade kunne blive et glimrende investeringsvalg

Der er bestemt flere tillokkende NFT krypto projekter derude, og der er flere forskellige brugs cases for den innovative teknologi der kommer og får en praktisk nytteværdi. NFT krypto projekter vil sandsynligvis gøre tokenisering muligt på en massiv række af aktivklasser over tid i et træk, der nu ser ud til at kunne blive benyttet af mange projekter.

Dog ser det ud til at Metacade kunne blive en investeringsmulighed for livet. Taget i betragtning at projektets enorme potentiale og tekniske deliverables, der kommer frem i 2023, er det ingen overraskelse at presalet har fået en del opmærksomhed.

Metacade ser ud til at blive en fantastisk investeringsmulighed. Hvor mange projekter med forskellige fokusområder kunne blive succesfulde, går investorer efter den højeste profit, og flokkes naturligvis til Metacades presale.

Du kan deltage i MCADE presalet her.