Prisen på MCADE har været på en opadgående bane siden Metacade-forsalget startede. Den er steget fra $0,008 i beta-forsalgsstadiet til $0,017 i den nuværende sjette forsalgsfase. Tokenet er steget 112,5% på mindre end tre måneder.

Ifølge forsalgsplanen forventes MCADE at ramme $0,020 i sidste fase. Med den hastighed, hvormed forsalgsstadierne bliver udsolgt, så er det blot et spørgsmål, indtil forsalget er afsluttet. Har du lyst til at være med, så kan du deltage i forsalget her.

Hvad er Metacade?

Metacade er en metaverse platform designet til at give spillere mulighed for at spille eksklusive play-to-earn (P2E) spil og opbygge deres Web3-karrierer og tilbyder også en platform for spiludviklere til at hente investorer, der er villige til at finansiere deres GameFi-projekter. Det giver en investeringsmulighed for krypto-investorer gennem MCADE-tokenet, som i øjeblikket er på forhåndssalgsstadiet.

Metacade-tokenet, MCADE, er bygget på den populære Ethereum blockchain, hvilket gør det til et ERC20-token. Dette sikrer, at MCADE købes gennem en billig, sikret blockchain.

Udover at bruge det indenfor Metacade-økosystemet, så vil MCADE-indehavere, inklusive dem, der køber det på forsalgsstadiet, være i stand til at handle det på kryptovaluta børserne inden udgangen af første kvartal af 2023.

2023 Metacade pris forudsigelse

Selvom det kan være svært at give en præcis Metacade-prisprognose efter forsalget, så kan den stigende MCADE-efterspørgsel og den opadgående tendens, det har udvist siden starten af forsalget, være et fingerpeg om, hvad man kan forvente efter forsalget er afsluttet.

Den nuværende sjette fase er 96,24% udsolgt, og kun 23.311.456 MCADE-tokens er tilbage ud af de i alt 855 millioner tokens, der er afsat til Metacade-forsalget. Dette betyder, at forsalget hurtigt er ved at nå sin afslutning for at bane vejen for andre milepæle.

Ifølge Metacade-hvidbogen er der flere andre aktiviteter planlagt til 1. kvartal 2023 udover forsalget. Når forsalget er afsluttet, så forventes Metacade at lave en offentlig børsnotering før man går videre med at få MCADE-tokenet oplistet på CoinMarketCap og CoinGecko.

Metacade har også målrettet mod at få MCADE børsnoteret på Uniswap ud over tre til fem andre topcentraliserede børser (CEX’er).

De fleste kryptovalutaer oplever enorme prisbevægelser efter deres første notering på kryptovaluta børserne, og MCADE-tokenet er muligvis ikke en undtagelse. Hvis man går efter den opmærksomhed som Metacade-projektet skaber indenfor GameFi-området, så ville det ikke være et under at se prisen på MCADE nå $1,0 efter dets første børsnotering.

Der er også et potentiale for at introducere en token-afbrænding eller tilbagekøbs-mekanisme for MCADE-tokens, når tokens nytte- og indtægtsstrømme er etableret. Dette ville gøre token udbuddet knapt, da udbuddet af tokens i omløb ville blive reduceret, hvilket gør MCADE mere værdifuldt afhængigt af efterspørgslen på dette tidspunkt.

Er Metacade-projektet en god investering?

Dette er op til den individuelle investor, da der er flere faktorer at overveje, før man investerer i et kryptovaluta projekt. Men når dette så er sagt, så er det vigtigste at sikre sig, at projektet er ægte og bæredygtigt.

Ud fra dets hvidbog viser Metacade sig at være et levedygtigt krypto projekt, da det næsten er ved at gennemføre forsalget af sit originale token, MCADE. Desuden er det også blevet godkendt af Certik, et førende blockchain-revisionsfirma, hvilket beviser, at det er et transparent projekt. At være et Certik-godkendt projekt er et stærkt salgsargument for projektet, især i forhold til antallet af krypto svindelnumre på markedet.