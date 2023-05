CAC 40, DAX-indeksudsigter, da Kinas økonomiske vækst går i stå

This article has been translated from English with the help of AI tools

DAX-indekset og CAC 40- indeksene er trukket tilbage i de seneste par dage, da det seneste rally faldt. Det tyske DAX 40-indeks trak sig tilbage til et lavpunkt på €15.750, hvilket var ~3,30 % under det højeste niveau i år. Tilsvarende trak det franske CAC 40-indeks sig tilbage til €7.200, ~5,75 % under det højeste niveau fra år til dato.

Tyskland og Frankrig inflation

Europæiske indekser er kommet under intenst pres i de seneste par dage, da investorer begynder at tage overskud efter den seneste bemærkelsesværdige stigning. Disse indekser har været nogle af de bedst præsterende indekser i år, hvor CAC 40 og DAX indekser ligger tæt på deres rekordhøje.

De seneste europæiske nyheder handler om inflation. I Frankrig fortsatte landets inflation med at falde i takt med, at naturgaspriserne faldt. I Frankrig faldt det overordnede forbrugerprisindeks fra 0,6 % i april til -0,1 % i maj. På årsbasis faldt CPI fra 5,9 % til 5,1 %, det laveste niveau i måneder.

Andre europæiske lande ser også inflationen falde. Som jeg skrev i denne artikel , faldt Spaniens forbrugerinflation med 0,1 % i maj og med 3,2 % på årsbasis. I Italien faldt det harmoniserede inflationstal desuden med 0,1 % i maj.

Analytikere mener, at de tyske forbrugerinflationsdata faldt med 0,6 % i marts, mens den harmoniserede inflation faldt til 8,9 %.

De andre vigtige europæiske data var Frankrigs BNP og de tyske jobtal. I Frankrig voksede økonomien med 0,2 % på QoQ-basis, mens arbejdsløsheden i Tyskland forblev på 5,6 %.

CAC 40- og DAX-indeksene glider også, da investorerne fokuserer på det amerikanske gældsloft og afmatningen i Kina. Data offentliggjort i onsdags viste, at PMI for fremstilling faldt til 48,8 i maj, og PMI for ikke-fremstilling faldt til 54,5.

CAC 40 indeks prognose

CAC 40-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at CAC 40-indekset har været i en langsom nedadgående tendens de seneste par dage. Det har bevæget sig under den vigtige støtte på €7.380, det højeste punkt den 3. marts og den 5. januar sidste år. Aktierne har bevæget sig under de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Relative Strength Index har bevæget sig lidt under neutralpunktet. Derfor er der en sandsynlighed for, at indekset vil fortsætte med at falde, da sælgere målretter nøglestøtten til €7.000. Et træk under det niveau vil se det falde til €6.798, det laveste punkt den 20. marts.

DAX indeks prognose

DAX-diagram af TradingView

DAX 40-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. I modsætning til CAC 40-indekset forbliver det over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit. Det har gentestet nøglestøtten til €15.750, det højeste punkt den 7. marts. Derfor vil indekset sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste centrale modstandspunkt på €16.290, YTD.