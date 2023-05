ECB’s de Guindos ser mulighed for korrektion på de finansielle markeder

Finansmarkederne vil sandsynligvis reagere med et kraftigt frasalg, hvis den globale økonomi rammes af yderligere chok, siger Luis de Guindos – Vicepræsident for Den Europæiske Centralbank.

de Guindos ser overvurdering som en bekymring

Aktiemarkedet fik en sund start på det nye år, da Kina genåbnede, energipriserne kølede af, og vigtigst af alt, euroområdets økonomi forblev robust.

Men det har skubbet værdiansættelserne lidt for langt, ifølge de Guindos, og derved øget risikoen for en korrektion. I en tale med CNBC i morges sagde han:

Værdiansættelserne er høje, risikopræmierne er ret komprimerede. Så hvis vi har dårlige nyheder med hensyn til makroøkonomiske udsigter, kan det give anledning til en korrektion på de finansielle markeder.

ECB offentliggjorde onsdag sin halvårlige Financial Stability Review, der antydede, at stabilitetsudsigterne for euroområdet forblev skrøbelige.

Kreditrisiko er fortsat en trussel mod aktier

Vicepræsident de Guindos talte også om konsekvenserne af den nylige uro i banksektoren, der kollapsede en række amerikanske regioner.

På den anden side af Atlanten måtte UBS også træde til og overtage Credit Suisse, som Invezz rapporterede her. Ifølge de Guindos:

Det er muligt, at disse begivenheder kan føre til en revurdering af rentabilitets- og likviditetsudsigterne for banker i euroområdet. Som sådan forbliver risikostemningen skrøbelig og meget følsom over for [makro] overraskelser.

ECB-rapporten advarede også om, at kreditrisikoen i sidste ende også kunne ramme de ikke-bankaktører inden for det finansielle område, som indtil videre har været modstandsdygtige. STOXX Europe 600 er steget næsten 6,0 % for året i skrivende stund.

