DXY: US dollar prognose for juni som et bullish mønster dannes

Prisen på US-dollarindekset (DXY) bevægede sig sidelæns, efter at Repræsentanternes Hus vedtog aftalen om gældsloft. Efter at have haft en spektakulær præstation i maj, handlede DXY-indekset til $104,23, det højeste, det har været siden 17. marts. Alt i alt er indekset steget med mere end 3,4 % fra sit laveste niveau i år.

Fed vil sandsynligvis holde pause

Det amerikanske dollarindeks har været i en bullish tendens, da investorer forsøger at læse Fed-tebladene. Fed embedsmænd har været blandede om, hvad de vil gøre, når de mødes i juni. Nogle embedsmænd som Loretta Mester og James Bullard mener, at banken bør fortsætte med at hæve renterne, da inflationen bliver klæbrig.

På den anden side mener nogle medlemmer som Raphael Bostic og Neel Kashkari, at banken bør holde pause nu. De mener, at pauser i renteforhøjelser vil hjælpe banken med at vurdere konsekvenserne af de tidligere forhøjelser. Dette synspunkt blev støttet af den nye Fed-næstformand, Philip Jefferson. Han sagde :

”En beslutning om at holde vores styringsrente konstant på et kommende møde skal ikke tolkes som, at vi har nået toprenten for denne cyklus. Hvis en renteforhøjelse springes over på et kommende møde, vil det faktisk give udvalget mulighed for at se flere data, før de træffer beslutninger om omfanget af yderligere politikfastsættelse.”

De seneste tal har været understøttende for endnu en renteforhøjelse i juni. For eksempel, som jeg skrev her , går boligmarkedet godt, da boligpriserne sprang for anden måned i træk.

Yderligere afslørede data offentliggjort tidligere på ugen, at forbrugertilliden stadig er stærk. Og fredag viste de personlige forbrugsudgifter (PCE) data, at inflationen var klæbrig. PCE, Feds foretrukne værktøj, steg med 4,7 % i april.

Ikke-farm payrolls (NFP) data

Den næste nøgledriver for DXY-indekset vil være non-farm payrolls (NFP) planlagt til fredag. Økonomer mener, at arbejdsmarkedet fortsat er markant stramt. De forventer, at landet tilføjede over 230.000 job i maj, mens arbejdsløsheden forblev på 3,50%. ADP vil offentliggøre sit estimat for private lønnumre.

Stærkere end forventet jobtal vil give et incitament for Fed-embedsmænd til at overveje endnu en stigning, før de holder en pause.

Det amerikanske dollarindeks vil også reagere på de kommende europæiske inflationstal. Tal offentliggjort i denne uge viste, at den spanske, franske og tyske inflation faldt i maj, da energiomkostningerne forblev under pres. Europæiske tal er vigtige, fordi euroen er den største bestanddel af det amerikanske dollarindeks.

US dollar indeks prognose

DXY-indekset har været i en stærk bullish trend, efter at det styrtede ned til et lavpunkt på $100,87 tidligere i år. Det lykkedes at bevæge sig over nøglemodstandspunktet på $102,81, det højeste punkt den 10. april. Den bullish tendens understøttes af det 50-perioders glidende gennemsnit, mens MACD er begyndt at danne et bearish divergensmønster. Det er mellem 78,6% og 61,8% retracement niveau.

Vigtigst af alt ser det ud til, at indekset danner et kop- og håndtagsmønster, hvis overside er på $105,86. Derfor vil indekset sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere sigter mod $105,86. En bevægelse over dette niveau vil pege på mere opside for indekset.

