Top 3 aktivklasser klarer sig bedre i 2023

Når en ny handelsmåned begynder, ser investorerne tilbage på, hvilke aktivklasser der klarede sig bedre, og hvilke der ikke gjorde det så langt i 2023. I en verden med usikkerhed (f.eks. geopolitiske spændinger, høj inflation), er det vanskeligt at vælge den rigtige kombination af aktiver i en portefølje.

Blackrock, et amerikansk multinationalt investeringsselskab, udgav en undersøgelse, der sammenlignede Year-To-Date (YTD) performance for forskellige aktivklasser, fra Brent-råolie til det amerikanske dollarindeks, amerikanske aktier og så videre.

Rangeringen, som ses nedenfor, betragter det laveste og det højeste afkast på noget tidspunkt i de sidste 12 måneder (røde linjer), og de gule prikker viser YTD-ydelsen. Disse er de tre aktivklasser, der hidtil har klaret sig bedre på året:

europæiske aktier

amerikanske aktier

Guld

europæiske aktier

Europæiske aktier klarer sig hidtil bedre, med en stigning på omkring 10 % YTD. Dette er overraskende af mindst et par grunde, såsom krigen i Ukraine og den økonomiske recession i Tyskland.

Krigen i Ukraine førte til en bølge af sanktioner mod Rusland, aggressorstaten. Disse sanktioner, der skal svække krigsmaskinen i Kreml, har imidlertid også en boomerangeffekt på de europæiske økonomier. Den seneste bekræftelse kommer fra Tyskland, hvor den største europæiske økonomi er gået ind i en recession.

Fremadrettet burde højere inflation og renter lægge pres på indtjeningen. Men den gode nyhed er, at inflationen er begyndt at falde i Europa, som det ses i de seneste data.

amerikanske aktier

I betragtning af Feds stramningscyklus ligger amerikanske aktier på en overraskende andenplads. Man bør dog se detaljerne igennem og se, at den amerikanske teknologisektor førte fremgangen, mens de fleste af de andre sektorer haltede.

For amerikanske aktier er Feds handling afgørende. Den kommende NFP-rapport vil sandsynligvis vise et stramt arbejdsmarked og klæbrig inflation, hvilket kan tyde på, at Fed vil hæve igen.

Men investorerne er godt klar over, hvor renterne er i USA. Desuden har fremkomsten af kunstig intelligens og omkostningsbesparelser i nogle af de store teknologivirksomheder ansporet fornyet begejstring for de gigantiske teknologivirksomheder, og optimismen kan let spredes til andre industrier.

Risikoen her er, at Feds stramningscyklus ender i en recession, og investorerne vil strømme til obligationer.

Guld

Guld kommer på tredjepladsen, da investorerne leder efter det gule metals sikre havn foran en mulig økonomisk recession i USA. Efter at have undladt at sikre en sikring mod inflation sidste år, handles guld med en budtone, da investorer forsøger at diversificere deres porteføljer.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer