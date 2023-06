USD/KRW-analyse, da den sydkoreanske handel falder igen

USD/KRW -kursen forblev i en konsolideringsfase, da flere data afslørede den alvorlige situation i den sydkoreanske økonomi. Valutakursen for USD til sydkoreanske won handlede til 1.321, hvor den har været de seneste par dage. Det er steget med mere end 8,8 % fra det laveste niveau i år.

Sydkoreansk eksport falder igen

Jeg har skrevet om den alvorlige tilstand i den sydkoreanske økonomi flere gange, som du kan se her og her . Desværre ser situationen ud til at blive værre, som det fremgår af den svindende eksport.

Data offentliggjort torsdag viser, at landets eksport faldt med 15,2 % i maj, efter at den faldt med 14,2 % i den foregående måned. Dette fald var værre end medianestimatet på 13,50 %. Eksporten har været i minus siden november 2022, efter at den toppede i juni 2021.

Importen faldt også i maj. Data viser, at Sydkoreas import faldt med 14 % i maj fra de tidligere 13,3 %. Den har været i minus hele året. Som et resultat steg Sydkoreas handelsunderskud til mere end 2,2 milliarder dollars.

Disse tal betyder, at økonomien ikke klarer sig godt i betragtning af, at Sydkorea for det meste er et eksportorienteret land. De seneste resultater viste, at Sydkoreas økonomi snævert undgik en recession i årets første kvartal.

Den største udfordring, som Sydkorea står over for, er, at efterspørgslen efter halvledere er aftagende, hvilket påvirker Samsung. Samsung er det største land i Sydkorea og tegner sig for over 15 % af hele BNP.

Derfor er der sandsynlighed for, at Bank of Korea vil fastholde sine renter uændrede i de kommende måneder.

USD/KRW prognose

USD/KRW-diagram af TradingView

På 4H-diagrammet ser vi, at USD til KRW-kursen er trukket tilbage i de seneste par dage. Parret har bevæget sig lidt under det vigtige modstandsniveau på 1.330, det højeste niveau den 25. maj. Det konsoliderer sig ved det 50-perioders glidende gennemsnit, mens MACD er flyttet til det neutrale punkt.

Yderligere har parret dannet et dobbelt-top-mønster på 1.342,78. Dette mønster er normalt et bearish tegn. Derfor, mens et bearish breakout er muligt, er udsigterne for parret neutrale, indtil det falder under halsudskæringen af dette mønster ved 1.307.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer