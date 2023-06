Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

er steget næsten 1,0 % fredag, efter at Bureau of Labor Statistics sagde, at den amerikanske økonomi tilføjede flere job end forventet i maj.

Nøgletal i maj jobrapport

Ikke-landbrugslønerne steg med 339.000 i sidste måned – langt over 190.000, som økonomer havde forudsagt. Jobvæksten i USA har nu været positiv i 29 måneder i træk.

Arbejdsløsheden steg dog til 3,7 % i maj mod 3,5 % forventet. Men LPL Financials ledere Adam Turnquist og Jeffrey Buchbinder ser også andre grunde til at tro, at benchmarkindekset kan låse op for yderligere opad i fremtiden.

Gennem den 100. handelsdag (25. maj) steg S&P 500 solide 8,1 %. Hvis vi ser på en tilsvarende stærk start på året, har den gennemsnitlige gevinst resten af året været ret stærk med 9,4 %.

Hvad kunne ellers drive S&P 500?

Andre bemærkelsesværdige data offentliggjort i dag inkluderer gennemsnitlig timeindtjening, der blev rapporteret op på 0,3 % for måneden – på linje med forventningerne.

I forhold til sidste år blev denne metrik udskrevet til 4,3 % eller 10 basispoint under prognosen. For at forklare, hvad der ellers kunne bidrage til en yderligere gevinst i S&P 500, sagde LPL-strategerne i en nylig note indhentet af Invezz:

Indtjeningsstyrken for virksomhedernes Amerika er større end forventet, hvilket kan understøtte aktier i de kommende uger, især hvis tidsplanen for en potentiel mild recession fortsætter med at blive skubbet ud.

De var dog enige om, at der også er risici, herunder dårlig bredde; meget af styrken på aktiemarkedet i år er kun blevet tilskrevet seks mega-cap-aktier.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer