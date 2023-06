GBP/INR-prognose: månedligt diagram peger på mere rupi-smerter

Vekselkursen mellem pund og rupi har bevæget sig sidelæns for nylig og hænger tæt på sin rekordhøje på 106,41. GBP/INR -parret handlede til 103,20, hvor det har været i de seneste par uger. Denne pris er ~20% over dets pandemiske lavpunkter og 633% over dets laveste punkt i 1984.

Bank of England og RBI-beslutninger forude

Den største katalysator for GBP til INR-udvekslingen i denne måned vil være de kommende rentebeslutninger fra RBI og BoE. Indiens centralbankbeslutning kommer først den 8. juni, mens BoE afslutter sit møde den 22. juni.

De to banker vil sandsynligvis tage en divergerende vej i denne måned. Efter at have hævet renten med 250 basispoint, vil RBI sandsynligvis sætte sin politik på pause i denne måned. Pausen vil ske, da der er tegn på, at Indiens inflation er ved at aftage, og den økonomiske vækst aftager. Den årlige inflation faldt til 4,7 % i april i år.

På den anden side tror jeg, at Bank of England har mere at gå i betragtning af, at inflationen stadig er klæbrig. Data offentliggjort i maj viste, at mens det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) faldt til 8,7 % i april, sprang kerneinflationen en smule.

Derfor har banken mere arbejde at gøre for at bringe inflationen op på sit mål på 2,0 pct. Samtidig er den britiske økonomiske vækst en smule svag, hvor den eksterne efterspørgsel falder. Detailsalget er faldet, mens boligpriserne har genoptaget den nedadgående tendens.

En anden årsag til rupies svaghed er Indiens handel med Rusland. Rusland har nu rupier for over 140 milliarder dollars, som det ikke kan bruge. Overvej den nylige udtalelse fra Ruslands udenrigsminister:

“Vi er nødt til at bruge disse penge. Men til dette skal disse rupees overføres i en anden valuta, og det diskuteres nu.”

GBP/INR prognose

Pund til rupee diagram af TradingView

Ser vi på det langsigtede månedlige diagram, ser vi, at den indiske rupee er i problemer. Det svæver tæt på et rekordhøjt niveau. Som vist er 106.41 oversiden af det stigende trekantmønster. I prishandlingsanalyse er dette mønster normalt et bullish tegn. Parret har bevæget sig over 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit.

Yderligere har Relative Strength Index (RSI) bevæget sig over det neutrale punkt på 50. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste centrale modstandspunkt på 107. Stop-losset af dette mønster er på 105.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer