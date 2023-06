Maj NFP forhåndsvisning – er denne gang virkelig anderledes?

Senere i dag, i den nordamerikanske session, vil US Bureau of Labor Statistics frigive data for non-Farm Payrolls for maj 2023. Konsensus er, at den amerikanske økonomi tilføjede yderligere 193.000 job i maj.

I tretten måneder i træk kom NFP-tallet ud over konsensus. Så er maj måneden, hvor vi ser slutningen af serien?

Denne rapport kan potentielt være en af de sværeste i et stykke tid. Her er hvorfor.

Arbejdsmarkedet burde have reageret nu

Federal Reserve i USA har et dobbelt mandat – prisstabilitet og maksimal beskæftigelse. I sin kamp mod stigende inflation indledte Fed en af de stejleste stramningscyklusser i historien.

Mere præcist hævede den renten med 5 % i håb om at bringe inflationen ned. Sikkert nok er inflationen afkølet.

Det sidste bevis kom i går. ISM Manufacturing PMI kom tæt på konsensusestimatet – 46,9 mod 47 forventet.

Men overraskelsen lå i produktionsprisdataene, der kom ud på 44,2 mod forventet 52,4. Så inflationstendensen er klart faldende.

Kan man sige, at inflationskampen er vundet? Selvom det er tilfældet, har inflationen lang vej at gå, før den når Feds mål. Den første del af mandatet, der handler om prisstabilitet, kræver derfor stadig arbejde.

Markederne reagerede kraftigt på gårsdagens nyheder, som det ses ved, at den amerikanske dollar fik et hit. Alligevel bør man huske på Feds dobbeltmandat, fordi tingene er lidt mere komplicerede på jobfronten.

Det er en kendt sag, at arbejdsmarkedsindikatorerne halter. Det siges, at man skal være tålmodig, før renteændringerne slår igennem i økonomien. I gennemsnit tager det omkring fjorten måneder, fra Fed strammer til, til arbejdsløsheden tikker højere.

Så hvor er vi nu, i betragtning af at stramningen begyndte i marts 2022? Tiden er inde til at se, hvad dette arbejdsmarked er lavet af, men man kan ikke afvise, hvad selv Jerome Powell sagde på det sidste FOMC-pressemøde – at denne gang kan være virkelig anderledes.

Hvordan skal man ellers forklare, at arbejdsløsheden er endnu lavere, end da Fed begyndte at hæve?

Derfor er den store risiko ved dagens NFP-udgivelse, at markedet forventer et krakelerende arbejdsmarked, når det i virkeligheden bliver stærkere. ADP-dataene fra i går overraskede til opsiden, som det ses i diagrammet ovenfor.

Så hvad nu, hvis arbejdsløsheden falder, lige når alle andre forventer, at den vil tikke højere?

Hvad hvis denne tid er virkelig anderledes?

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer