Sætter Fed endelig renteforhøjelser på pause? Aktierne ramte 9 måneders højder

Amerikanske aktier har ramt det højeste niveau i ni måneder, hvor tilføjede 1 % torsdag for at lukke på det højeste niveau siden august 2022. Det teknologitunge Nasdaq Composite nåede også et højdepunkt på ni måneder med en stigning på 1,3 %.

Boosten kom i kraft af den længe ventede løsning på det politiske spil, der var forhandlingerne om det amerikanske gældsloft. Demokrater og republikanere satte endelig pen på papir og udslettede, hvad der altid var en yderst fjern chance for en suveræn standard.

Og så med det cirkus af vejen, kan de finansielle markeder gå tilbage til at fokusere på det, der faktisk betyder noget: muligheden for recession og økonomiens generelle sundhed. Naturligvis er alt dette indført i Federal Reserve og dens altafgørende rentepolitik.

Er renteforhøjelser overstået?

Så hvor er vi nu? Vi er over et år inde i en af de hurtigste vandreture i nyere tid, rater nu nord for 5%. Efter over et årti med ultralave rater repræsenterer det en enorm afvigelse fra det, der blev anset for den “nye norm”.

Fed funds-renten er den vigtigste løftestang i økonomien. Det slår igennem til alle former for gæld og sætter bogstaveligt talt prisen på penge i økonomien. Med gearede enkeltpersoner og virksomheder, der pludselig er tvunget til at refinansiere til 5 % i stedet for 0,5 %, er det meningen, at dette skal betyde undergang.

Det er meningen, at ting skal gå i stykker, når dette sker. Og det har nogle ting. Silicon Valley Bank (SVB) vinkede farvel i marts, og banksmitten spredte sig snart til Europa. Men på trods af yderligere kriser i banker som f.eks. First Republic, ser kaosset ud til at have været begrænset til regionale banker (bortset fra en vis schweizisk bank), og på trods af at dette er et stort problem af forskellige årsager, virker det ikke som et systemisk trussel eller en kilde til panik for det finansielle system som helhed.

Faktisk forbliver økonomien for varm og nægter at tage foden fra pedalen. Beskæftigelsen er fortsat meget stram, og selvom stemningen er faldet over markedet, virker de underliggende økonomiske data stadig relativt modstandsdygtige.

Så hvor efterlader dette os? Er vi i en situation, hvor renten skal være højere i længere tid? Desværre for tech bros, krypto-elskere og ja, måske andre mennesker, kan det være resultatet. Men i stedet for at lytte til mig, der spekulerer blindt om, hvad Fed vil gøre (som om nogen har været i stand til at gøre det indtil videre), lad os tage et kig på, hvad sandsynligheden siger, når vi trækker dem ud af Fed-futures.

Næste Fed-møde er den 14. juni. Mens nogle ville have håbet på, at vi ville være i skærende territorium nu, er der en chance på 0 % tildelt det – faktisk er der endda en 28,5 % chance for, at vi vil se endnu en stigning om to uger. Dette står i modsætning til de samme prognoser for en måned siden (cirkeldiagrammet til højre), hvor der var en 16,6 % chance for et 25 bps snit, og en formodet nul chance for endnu en stigning.

Fed er mellem en sten og et hårdt sted

Skiftet i sandsynligheder fremhæver det, vi nævnte ovenfor: hvisk det stille og roligt, men markedet har det faktisk ret godt. Det eneste er, at i denne forvirrede verden med høj inflation, vi lever i, er det ikke altid en god ting. Fed sidder fast mellem sten og hårdt, fordi det for at fortsætte kampen mod inflationen er meningen, at det skal suge likviditet ud af systemet, så økonomien bremses, og inflationen tikker ned til det normale.

Problemet er, at høje renter er uoverkommelige for økonomien – med prisen på kredit så stejl, går tingene i stykker som nævnt tidligere. Højere i længere tid betyder mere smerte og potentialet for en værre recession. Dette opsummerer Feds vanskelige situation: renteforhøjelser nok til at trække inflationen ind, men ikke så meget, at en aggressiv recession udløses. Og vandreture er allerede virkelig, virkelig høje sammenlignet med, hvad man troede var “ligevægt”.

Lad os se på inflationen. Den ligger i øjeblikket på 4,9 pct. Det er i en anden stratosfære sammenlignet med Feds mål på 2 %. Så er den igen faldet ni måneder i træk, efter at den sidste sommer var tæt på at trykke tocifret. Næste læsning kommer 13. juni.

Når inflationen falder, men forbliver høj, åbner det op for diskussionen, og der er dem på begge sider af hegnet. Tidligere på ugen trak Loretta Mester, præsident for Cleveland Fed, tilbage mod konsensusprognosen om en pause i renteforhøjelserne på mødet i juni.

“Jeg kan ikke rigtig se en tvingende grund til at holde pause – hvilket betyder at vente, indtil du får mere bevis for at beslutte, hvad du skal gøre. Jeg ville se mere overbevisende argumenter for (vandreture)… og så holde et stykke tid, indtil du bliver mindre usikker på, hvor økonomien er på vej hen.” Loretta Mester, præsident for Cleveland Fe d

Dette står dog i modsætning til, hvad Fed-formand Jerome Powell indikerede i sidste måned. Han signalerede, at der for første gang i 14 måneder var en pause meget på spil.

“Når vi er nået så langt, har vi råd til at se på dataene og de udviklende udsigter og foretage omhyggelige vurderinger,” sagde han. Han anerkendte også, at risiciene voksede, da raterne forbliver høje, og indrømmede, at “risikoen ved at gøre for meget versus at gøre for lidt bliver mere afbalanceret.”

“Som et resultat behøver vores styringsrente muligvis ikke at stige så meget, som den ellers ville have gjort for at nå vores mål,” tilføjede han.

Det, der er klart, er, at dette er den største enkeltbeslutning med hensyn til ikke kun markedspriserne, men økonomien som helhed. Historien fortæller os, at stramningscyklusser tager deres vejafgift. Selv med en pause i denne måned er der fortsat stor usikkerhed om, hvilke effekter der stadig skal filtreres igennem. Vi talte med Dr. Craig Pirrong fra University of Houston om denne sidste måned, som advarede om, at Fed havde bidt mere fra sig, end den kunne tygge, og beklagede både de beslutninger, der førte til inflation i første omgang, og også handlingerne siden vandreturen. cyklus begyndte.

Selv Jerome Powell erkender selv, at “vi står over for usikkerhed om de forsinkede virkninger af vores stramning indtil videre.” Det er det, der gør denne analyse så udfordrende – det berømte forsinkelse i pengepolitikken.

Så selvom en pause kan føles som et afgørende øjeblik i denne cyklus, selvom den kommer, er der flere udfordringer forude. Men indtil videre vender alle øjne mod 14. juni.

