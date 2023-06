Alle øjne er rettet mod Bank of Canadas beslutning, og hvad et “høgeagtigt hold” kunne tyde på

Den kommende uge er en vanskelig uge for dem, der er involveret i de finansielle markeder. Positionering er afgørende, fordi det er ugen, der går forud for Federal Reserve og Den Europæiske Centralbanks beslutninger.

Derfor er navnet på spillet i denne uge at lede efter spor. Og at finde dem.

Et spor kan dukke op allerede onsdag. Bank of Canada skal offentliggøre sin pengepolitik, og markedet forventer, at den forlader styringsrenten på 4,5 % i næste uge.

Dette er en centralbank, der ikke er bleg for at overraske markederne med sine beslutninger. For denne uges beslutning er der 25 % chance for en stigning, men konsekvenserne af, hvad centralbanken gør, går ud over Canadas grænser.

Amerikanske og canadiske inflationsrater er tæt korreleret

Et hurtigt kig på de historiske inflationsrater i Canada og USA afslører, at de to er tæt korreleret. I betragtning af deres prisstabilitetsmandat bør de to centralbankers politikker derfor også korreleres.

Det er trods alt, hvad Bank of Canada gjorde med styringsrenten i lyset af stigende inflation. Fed gjorde det samme.

Først nu tyder rygter i markedet på, at Fed kan “springe over” en renteforhøjelse i juni. Selvfølgelig vil tiden vise, men indtil da kan Bank of Canada måske give handlende nogle hints.

Centralbanken har alle grunde til at hæve. For eksempel forbliver BNP- og arbejdskraftdata robuste. Inflationen er også et godt stykke over det niveau, den burde være.

Derfor kan et hold betragtes som høgeagtigt, hvis det er betinget af fremtidige inflationsniveauer. Det kan antyde, at Fed måske gør det samme en uge senere.

Antyder et høgeagtigt hold et “spring” fra juni fra Fed?

Centralbankernes terminologi er ofte svær at fortolke. Hvis Bank of Canada ikke hæver, vil markedet tro, at Fed vil gøre det samme.

Men tricket er, hvordan man kommunikerer til markederne, at man som centralbank forbliver høgeagtig, på trods af at man holder renten stabil.

Det kan være for tidligt at sige, hvad Fed vil gøre i næste uge, men Bank of Canada vil klart give nogle spor. Et “høgeagtigt hold” på onsdag tyder på et “spring” fra Fed en uge senere, og det vil igen flytte finansmarkederne.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer