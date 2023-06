Australiens indenlandske vanadiuminvesteringer til støtte for batterisektoren for vedvarende energi

Vanadium er hurtigt ved at blive en vigtig handelsvare for Australiens grønne fremstillingsmål og dets vision om en bæredygtig økonomi.

Metallet har en sølvgrå farve og er værdsat for dets duktile egenskaber, anti-korrosive natur og lette, men højstyrke legeringer.

Den føderale regering har investeret AU$ 49 mio. i Australian Vanadium Project, der drives af Australian Vanadium Ltd (ASX: AVL), for at udvikle et fuldt integreret mineprojekt til at forsyne den grønne stålindustri og nedstrøms batterimarkeder.

Anvendelser omfatter dets anvendelse i flyrammer, motorer, stålproduktion og senest i vanadium redox flow-batterier (VRFB) til at skabe nye tidsalder vedvarende energilagringsløsninger. Flow-batterier bruger ionbytningen mellem to væsker til at generere strøm.

Tilskuddet gives under Modern Manufacturing Initiative, som er centralt for Australiens strategi om at opskalere sektoren, forbedre den globale konkurrenceevne og skabe indenlandske beskæftigelsesmuligheder.

Den første rate på cirka AU$10 mio. vil blive brugt til konstruktion og etablering af et grønt-hydrogendrevet højrent vanadiumbehandlingsanlæg og vil blive udført i samarbejde med Bryah Resources Limited (ASX: BYH).

Dette samarbejde skal supplere projektet med kapacitet til at udvikle potentielle kobolt-, nikkel-, kobber- og guldforekomster.

Globalt billede og efterspørgselsfremskrivninger

Regeringens beslutning om at presse vanadiumproduktion, forarbejdning og elektrolytfremstilling er en reaktion på en kombination af intensiverede usikkerheder i den globale forsyningskæde og væsentligt højere forventet efterspørgsel efter metallet.

Kina og Rusland er de to største producenter med en produktion på henholdsvis 70.000 MT og 17.000 MT om året.

Størstedelen af den kinesiske produktion ledes ind i dens gigantiske indenlandske stålindustri.

I øjeblikket indtager Sydafrika og Brasilien den tredje og fjerde plads med en produktion på henholdsvis 9.100 MT og 6.200 MT i 2022.

På toppen er det australske projekt designet til at producere 11.200 tons om året af vanadiumpentoxid.

En rapport fra 2023 anslår, at industrien på 42 mia. USD vil vokse til 81,8 milliarder USD i 2030 med en CAGR på 8,5 %.

Efterspørgslen fra jern- og stålfremstilling forventes at registrere en vækst på 8,9% CAGR, mens energilagringssegmentet forventes at stige med 9,6% CAGR indtil slutningen af årtiet.

Source: Investing.com

INN rapporterer, at 90 procent af denne efterspørgsel drevet af VRFB’er i 2032.

Med hensyn til metallets grønne akkreditiver og dets rolle i CO2-reduktion udtalte Ernest Cleave, CFO i Largo,

Hvis du ikke skulle bruge vanadium til stålfremstilling, ville det være at putte yderligere 140 millioner tons CO2 i atmosfæren… det er det samme som den tilsvarende produktion af 260 millioner træer…

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer