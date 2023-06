GBP/TRY: Når pundet til lira stiger, hvor højt kan det gå?

Pund til tyrkiske lira steg til et rekordhøjt niveau mandag, selv efter at Tyrkiets inflation fortsatte med at trække sig tilbage. GBP/TRY -parret sprang til et højdepunkt på 26,28, hvilket bringer de år-til-dato stigninger til over 16 %. Det er steget med 28 % i de seneste 12 måneder. På samme måde er USD/TRY -parret steget til et rekordhøjt niveau.

Den tyrkiske inflation faldt

Den tyrkiske lira har været i en stærk bearish trend i de sidste par måneder, da bekymringen om økonomien fortsatte. Det største problem blandt investorer er, at præsident Erdogans styre vil presse landet dybt ud i uro.

Erdogan er anderledes end de fleste præsidenter på grund af hans stærke greb om Republikken Tyrkiets centralbank (CBRT). I stedet for at lade banken operere uafhængigt dikterer præsidenten sine foranstaltninger ved at slå til lyd for lave renter, selvom inflationen forbliver markant højere.

Erdogan har foretaget nogle ændringer for nylig. For eksempel udnævnte han en respekteret økonom som finansminister, hvilket signalerede, at hans nye administration overvejede ændringer. Analytikere advarer dog om, at tidligere reformatorer stod over for en præsident, der tror stærkt på lave renter.

De største GBP/TRY forex nyheder i mandags var de seneste tyrkiske inflationstal, som afspejlede de seneste giveaways fra Erdogan. Ifølge statistikbureauet faldt det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) til 39,58 % i maj fra tidligere 43,68 %. På MoM-basis faldt CPI til 0,04 %. Producentprisindekset faldt til 40,76 % fra sidste års højeste på 52,11 %.

Selvom Tyrkiets inflation er faldet i de seneste på hinanden følgende måneder, er den stadig meget højere end i de fleste lande. Den kan også forblive markant højere, hvis CBRT undlader at hæve renten på de kommende møder.

GBP/TRY teknisk analyse

GBP/TRY diagram af TradingView

GBP/TRY-kursen har været i et ubarmhjertigt løb i flere måneder. Under dette rally krydsede parret adskillige milepæle. Senest bevægede det sig over det psykologiske niveau på 25. Parret har også holdt sig komfortabelt over 50-dages og 100-dages glidende gennemsnit.

På grund af det ubarmhjertige tyreløb er parret blevet ekstremt overkøbt, da Relative Strength Index (RSI) er steget over det overkøbte niveau. Derfor, ved at bruge trend-følgende principper, vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige.

Den eneste ændring, der kan føre til en vending, er, hvis Erdogan skulle fremme en uafhængig CBRT og åbne økonomien for udlændinge. Tidligere har udlændinge i Tyrkiet været bange for kapitalflugtsregler, der har til formål at stabilisere valutaen. Som følge heraf er udenlandske direkte investeringer og valutareserver faldet. Udenlandske reserver er på omkring 58 milliarder dollars.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer