Hedge fund pro: Nikkei 225 og Topix indekser har mere upside

Nikkei 225- indeksets bullrun fortsatte mandag, da investorer fortsatte med at købe landets aktier. Det steg til et højdepunkt på 32.072 ¥, det højeste niveau siden 1990. Alt i alt er indekset steget med over 21 % i år, hvilket er bedre end S&P 500, DAX og CAC 40-indeksene. Topix-indekset er også sprunget til et højdepunkt i flere årtier på ¥2.210.

Hedge fund pro er bullish på japanske aktier

Nikkei 225-indekset har været i et stærkt stigning, da udenlandske investorer fortsatte med at købe aktierne. Det meste af dette stævne skete efter Warren Buffetts nylige tur, en af de mest respekterede investorer i verden. Han har fortsat tilføjet stillinger i de største handelshuse i landet.

Nu mener nogle analytikere, at japanske aktier har mere plads at køre, med henvisning til deres billige værdiansættelser sammenlignet med peers.

En af disse analytikere er Seth Fischer, grundlægger og CIO af Oasis Management. Oasis er en Hong Kong-baseret hedgefond, der investerer over hele verden. Dens primære fokus er på asiatiske aktier.

I et interview med Bloomberg argumenterede han for, at japanske aktier havde mere opside på trods af det stærke comeback i år. Han nævnte det faktum, at mange japanske virksomheder var yderst profitable, havde billigere værdiansættelsesmultipler og returnerede penge til investorer gennem tilbagekøb og udbytte.

Fischer bemærkede endvidere, at japanske aktier i Nikkei 225 og Topix fik medvind fra en kombination af indenlandske og udenlandske investorer. Udlændinge har købt japanske aktier i ni uger i træk, hvilket er positivt.

De fleste virksomheder i Nikkei 225-indekset har været i en bullish trend i år. De bedste resultater i indekset er Advantest, Kobe Steel, Dainippon Screen og Toppan Printing. Kendte virksomheder som Mitsubishi Electric, Panasonic, Mitsubishi Corp og Marubeni har alle samlet i år.

Nikkei 225 indeks prognose

Det daglige diagram viser, at Nikkei 225-indekset har været i en stærk bullish trend i de seneste par måneder. Som et resultat er det steget over alle glidende gennemsnit og det vigtige modstandspunkt på 30.000. Det har nu ryddet det psykologiske niveau til 32.000 ¥.

Nikkei 225-indekset er flyttet til det overkøbte niveau. Derfor er der en sandsynlighed for, at dette momentum vil fortsætte, og det næste niveau at se er på ¥32.250.

Hvis dette sker, vil Topix-indekset også fortsætte med at stige. Topix er steget til et højdepunkt i flere årtier på 2.213 ¥ og kunne hoppe til 2.500 ¥.

