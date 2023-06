Sølvprisprognosen er mere uklar på grund af rentetvivl, guld/sølv-forholdet er fortsat højt

Dan er dataanalytiker hos Invezz, der kombinerer kvantitative færdigheder og en makrobaggrund for at kompilere analyser om en række… læs mere

Sølv, ellers kendt som guldets yngre, prangende og mere flygtige fætter, har altid været en interessant målestok for markedsstemning.

Verdens andet foretrukne ædelmetal har trukket 10 % tilbage i løbet af den sidste måned, påvirket af både bevægelser omkring forventningen om fremtidige renter, samt hvad der ser ud til endelig at være en positiv løsning på forhandlingerne om det amerikanske gældsloft.

Når man ser tilbage over en længere tidsramme, har sølv været et dårligt valg for investorer, hvilket har givet et lidt negativt afkast over de seneste tre år. Faktisk, ud over et spring i Q2 af 2020, har sølv kæmpet i over et årti. Den unikke tidsperiode markerede udrulningen af stimuluspakker fra regeringer som reaktion på fremkomsten af COVID-19-pandemien, hvilket gav en impuls til sølv til at hoppe opad.

Hvordan har sølv klaret sig sammenlignet med guld?

Det er svært at tale om sølv uden at se på guld. Sølvs kamp fra 2011 og frem er også faldet sammen med guld/sølv-forholdet stejlere, hvilket fremhæver guldets outperformance. Guld fortsætter med at tikke tæt på alle tiders højder, mens sølv handles over 50 % under det $48-niveau, det var tæt på at røre ved i 2011.

Går vi længere tilbage, er sølvs fald i forhold til dets skinnende fætter klart. Guld/sølv-forholdet var 30 i 2011, hvilket betyder, at tredive ounces sølv kunne købe en ounce guld. I dag ligger den på 82, selvom det er nede fra et maksimum på 114 i april 2020 (du bemærker måske, marts og april 2020 kastede mange skøre økonomiske aflæsninger op, det var da verden pludselig indså, at denne ting kaldet COVID var lidt mere virkningsfuld end oprindeligt antaget).

Hvorfor skulle nogen købe sølv i stedet for guld?

Dette fører os til spørgsmålet. Hvis sølv har underpræsteret guld så længe, hvorfor skulle nogen så investere i det? Jeg skrev et stykke om netop den gåde i januar, så jeg vil ikke gentage det i detaljer her, men jeg vil hurtigt opsummere hovedpunkterne.

Den første ting at bemærke er, at på trods af sølvets underpræstation har disse to metaller en rimelig tæt korrelation og har en tendens til at handle i lignende retninger. Det er bare, at guld har bevæget sig mere opad i de gode tider og modstået tilbagetrækninger med større succes i de dårlige tider. Dette er en teori, som sølvtyre overholder: guld/sølv-forholdet har været stigende i de seneste år og vil uundgåeligt trække sig tilbage i fremtiden.

Den anden er volatilitet. Sølv er langt mere ustabilt end guld, og det samme har potentialet skarpere bevægelser i begge retninger. Guld er notorisk stabilt, og især over en kort tidshorisont er dets række af resultater strammere end næsten noget andet almindeligt aktiv. Silvers volatilitet giver investorer en større chance for at banke en mere betydelig kortsigtet gevinst, end der ville blive tilbudt for guld.

Den anden faktor, der er værd at nævne, er, at sølv har flere industrielle anvendelsestilfælde. Tæt på halvdelen af sølvs efterspørgsel stammer fra dette værktøj – fremstilling, elektronik, biler, solpaneler og så videre. Tværtimod er guldets industrielle anvendelser minimale. Derfor er sølv mere påvirket af ændringer i efterspørgslen fra tilstanden i den underliggende økonomi. Mens værdilageret og ukorrelerede teser udmærker sig i tider med recession, falder den industrielle efterspørgsel også og reducerer efterspørgslen efter sølv.

Hvad nu med sølv?

Så hvad nu med sølv? Ligesom mange andre finansielle aktiver befinder metallet sig i øjeblikket på et mærkeligt sted. Det skyldes, at Federal Reserves renteforhøjelser endelig ser ud til at være på hjemmebane. Priserne er steget fra næsten nul til nord for 5 % i løbet af de sidste 15 måneder.

Disse rentestigninger er designet til at begrænse den stigende inflation. Derfor angriber de selve hjertet af det, der altid har været en af de mest markante prisdrivere for ædle metaller. Traditionelt betragtes sølv og guld som inflationssikringer såvel som ukorrelerede sikringsaktiver.

I sidste uge udarbejdede jeg en analyse, der vurderede, hvorfor markedet begynder at tro, at der er en reel chance for, at renten endelig er ved at være ved at være slut. Hvis dette lykkes, og kurserne bliver sat på pause ved denne måneds FOMC-møde, ville det være første gang i 14 møder, at kurserne ikke blev hævet.

Men selvom inflationen kan være faldet fra 9,9 % sidste sommer til 4,9 % fra den seneste CPI-måling, er den stadig langt fra målet på 2 %. Det betyder, at billedet er uklart, og der er analytikere på begge sider af hegnet, når det kommer til at anbefale, hvad Fed skal gøre næste gang.

Derfor er ikke kun sølv og guld på et vendepunkt, men hele det finansielle marked er det. Og pause i renteforhøjelser eller ingen pause, den forsinkede effekt af pengepolitikken betyder, at der stadig kan være et betydeligt nedfald fra den hurtige stramning, der stadig rammer økonomien. Hvorvidt en blød landing er opnåelig, eller en hård recession uundgåelig, er stadig uvist, men både omfanget og tempoet i renteforhøjelserne har været alvorlige.

Ikke kun er en pause i renteforhøjelser på dagsordenen, men når man trækker ud af sandsynligheder på Fed-futures, begynder markedet at tro, at rentenedsættelser også bliver en mere håndgribelig mulighed. Dette har potentialet til at vende fortællingen om tilbagetrækning af inflation og kan give fornyet fremdrift for både guld og sølv fremadrettet.

Men igen er usikkerheden fortsat høj, og det er svært at forudse, hvad der vil ske næste gang. Én ting er dog sikker: sølvinvestorer er blevet efterladt i støvet af guldlus i løbet af det sidste årti og er endnu længere bagud i forhold til andre aktivklasser som f.eks. aktier og fast ejendom.

