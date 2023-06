USD/IDR-analyse, da inflationen i Indonesien falder under BoI-målet

USD/IDR- kursen bevægede sig sidelæns mandag efter de seneste indonesiske forbrugerinflationsdata. Denne pris er omkring 2,47 % over det laveste niveau i år og 4,8 % under sidste års højdepunkt. Som et resultat heraf har den indonesiske valuta klaret sig ganske godt i betragtning af, at mange vækstmarkedsvalutaer som den kinesiske yuan og tyrkiske lira alle er faldet.

Indonesiens inflation falder

De største forex nyheder mandag var de seneste indonesiske forbrugerinflationsdata. Ifølge landets statistikbureau faldt det overordnede forbrugerprisindeks (CPI) fra 0,33 % til 0,09 % i maj. Dette fald var bedre end medianestimatet på 0,30 %.

På årsbasis faldt landets inflation fra 4,33 % til 4 %. Økonomer forventede, at landets inflation faldt til 4,23%. Inflationen har været i en stærk bearish trend efter at have toppet med 5,95 % i april 2022. Kerneinflationen, som ekskluderer de flygtige fødevarer og energiprodukter, faldt fra 2,83 % til 2,66 %.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Bank of Indonesia vil fastholde sine renter på det nuværende niveau, da den er flyttet til sit mål. I maj besluttede banken at lade renten være uændret.

USD/IDR-kursen reagerede på de seneste indonesiske produktionsdata. Ifølge Nikkei faldt landets PMI for fremstilling fra 52,7 i april til 50,6 i maj. Selvom dette var et fald, er det højere end i andre lande. Ydermere er en PMI-aflæsning på 50 et tegn på, at en branche klarer sig godt.

Udsigterne for USD til IDR-kursen for ugen vil være dæmpede, da der ikke vil være nogen større økonomiske data i denne uge. Handlende vil stadig fokusere på sidste uges non-farm payrolls (NFP) data, som vi skrev om her .

USD/IDR teknisk analyse

USD/IDR-diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at USD til rupiah-kursen er drevet opad i de seneste par dage. I denne periode har parret bevæget sig over det vigtige modstandsniveau på 14.838, det laveste niveau den 2. februar.

Parret er hoppet over det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit, mens MACD har bevæget sig over det neutrale punkt. Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste vigtige modstandspunkt på 15.200. Et træk under støtten på 14.840 vil ugyldiggøre det bullish synspunkt.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer