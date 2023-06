Prognose for kobberpris: tekniske data peger på en nedsmeltning på 16 %

Kobberprisen drev opad i denne uge, da investorerne jublede over et potentielt comeback af kinesisk efterspørgsel. Det sprang til det højeste på $3,70, højere end denne uges lave på $3,56. Kobber er fortsat markant lavere end sit højeste niveau i 2022. Det er styrtet med over 25 % fra det højeste niveau i 2022.

Kina stimulans til fast ejendom

Kobber, der ofte ses som et barometer for den globale økonomi, har bevæget sig sidelæns i de seneste par dage. Som jeg skrev i denneartikel , overvejer Beijing at levere mere stimulans til ejendomssektoren. Nogle af de nye tiltag omfatter reduktion af udbetalinger i nogle byer og ændring af nogle af provisionerne.

Regeringen håber at genoplive sektoren, som er den mest afgørende i økonomien. Skøn er, at ejendomsbranchen og dens værdikæde tegner sig for mere end to tredjedele af økonomien. Alligevel er det uklart, om de nye tiltag vil være effektive.

Kina er et vigtigt land for kobbermarkedet, da det er den største forbruger af metallet. Analytikere mener, at landets efterspørgsel vil være omkring 16,13 millioner tons i år.

Efterspørgslen efter kobber har været under pres i år, hvilket fremgår af de seneste PMI-tal for fremstilling. Data offentliggjort i sidste uge viste, at landets PMI for fremstilling faldt til 48,8 i maj, hvilket signalerer, at fabriksproduktionen er faldende. Disse tal signalerer, at landet står over for et K-formet opsving, hvor fremstillings- og servicesektoren divergerer.

Alligevel er der på lang sigt en sandsynlighed for, at priserne sandsynligvis vil stige tilbage i de næste par måneder, da forsyningerne forbliver stramme. Verden gennemgår en forsyningsmangel, der kan vare i flere år. Efterspørgslen forventes også at stige, hjulpet af elbilindustrien.

Forudsigelse af kobberpris

Kobber har været i en bearish trend i de sidste par uger, efter at det toppede med $4,36 den 18. januar. 25-dages og 50-dages glidende gennemsnit har lavet et bearish crossover-mønster. Yderligere har kobber dannet, hvad der ligner et bearish crossover-mønster, mens Awesome Oscillator stadig er under neutralpunktet.

Derfor er der en sandsynlighed for, at kobber vil have et bearish breakout, da sælgere målretter den næste nøglestøtte til $3,2450, ~14% under det nuværende niveau. Et træk over nøglemodstandspunktet ved $3,87 vil ugyldiggøre den bearish-visning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer