USD/ZAR: Stjerneskud peger på en kort udsættelse af randen

USD/ZAR- kursen slentrer tæt på sit rekordhøje niveau, da bekymringerne for den sydafrikanske økonomi fortsatte. Parret mellem USD og Sydafrikanske rand toppede med et rekordhøjt niveau på 20, hvilket betyder, at det er steget med mere end 44 % fra det laveste niveau i maj 2021.

Strømafbrydelser i Sydkorea

Emerging markets valutaer er dykket til et rekordlavt niveau. En af de største forex nyheder onsdag var, at den tyrkiske lira er dykket til et rekordlavt niveau på 23 over for den amerikanske dollar. Tilsvarende er den argentinske peso, nigerianske naira og pakistanske rupee dykket til et rekordlavt niveau.

Hovedårsagen til, at den sydafrikanske rand er faldet, er den igangværende aflastningsmekanisme i landet. I maj meddelte Eskom, elmonopolet, at denne belastningsreduktionsproces vil fortsætte i de kommende måneder.

Jeg har for nylig talt med folk i Sydafrika, og synspunktet er, at situationen er værre, end der bliver rapporteret. De fleste af dem går igennem black outs på daglig basis.

Virkningen af alt dette er, at Sydafrikas virksomheder nu bliver tvunget til at investere enorme summer i solenergi og el-generatorer. Det betyder, at virksomhederne skal bruge flere penge på energi.

Samtidig har mange små sydafrikanske virksomheder svært ved at operere med strømafbrydelser i de fleste dele af landet. Som følge heraf går det dårligt med landets økonomi, og situationen kan blive værre.

Data offentliggjort tirsdag viste, at Sydafrikas økonomi voksede med 0,4 % i første kvartal. Dette var en forbedring efter at økonomien faldt med 1,1 % i fjerde kvartal. Det er nu flyttet til præ-pandemiske niveauer.

USD/ZAR teknisk analyse

USD/ZAR-diagram af TradingView

Det ugentlige diagram viser, at USD til ZAR-kursen svæver på sit højeste niveau nogensinde på 20. Den har nu trukket sig tilbage og bevæget sig lidt under det centrale støtteniveau på 19,34, det højeste punkt i april 2020.

USD/ZAR-parret forbliver over 25-ugers og 50-ugers høje, hvilket signalerer, at køberne stadig har kontrol. Yderligere er parret lidt under oversiden af den stigende kanal vist med orange. Forex- parret har dannet et stjerneskudsmønster, som normalt er et bearish tegn. Derfor vil parret sandsynligvis falde på kort sigt, da sælgere sigter mod det næste psykologiske niveau klokken 19.00. Et træk under dette niveau vil se det falde til det 25-ugers glidende gennemsnit på 18,41. Mere upside af parret vil se det springe ved 21.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer