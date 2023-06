Her er grunden til, at CAC 40-indeksets bemærkelsesværdige rally er falmet

CAC 40- indekset har mistet momentum i de sidste par uger, da rallyet tidligere på året aftog. Efter at have toppet på €7.588 i maj, er indekset trukket tilbage med mere end 5 % til €7.250. De fleste luksuskoncernaktier, der førte til dette rally, har også trukket sig tilbage.

Kinas økonomiske genopretning

CAC 40-indekset sprang til et rekordhøjt niveau i år, da efterspørgslen efter luksusvareaktier som LVMH og Hermes steg. Disse virksomheder bekræftede, at de klarede sig godt ved at offentliggøre stærke kvartalstal.

Det meste af denne vækst kom fra Kina, hvor disse virksomheder har investeret massivt i det seneste årti. Nu er der dog bekymring for, at det kinesiske økonomiske opsving er gået i stå. Som jeg skrev her , viste data offentliggjort i onsdags, at landets eksport og import dykkede i maj. Som følge heraf faldt Kinas handelsoverskud til det laveste niveau i måneder.

Andre økonomiske tal fra Kina har været lidt svage. For eksempel er ungdomsarbejdsløsheden stadig høj, mens detailsalget vokser i et langsommere tempo end forventet. Som sådan er der bekymring for, om efterspørgslen efter luksusvarer vil trives i andet halvår.

CAC 40-indekset trak sig også tilbage, da tegn viste, at det momentum, der blev set tidligere på året i den europæiske økonomi, er begyndt at aftage. Data offentliggjort torsdag afslørede, at den europæiske økonomi faldt for andet kvartal i træk.

Den europæiske økonomi faldt med 0,1 % i første kvartal. Dens år-til-år gevinst på 1% var også lavere end Q4’s 1,8%. Disse tal er vigtige, fordi mange CAC 40-bestanddele gør en masse forretninger i Europa.

Den amerikanske økonomi, hvor mange CAC 40-virksomheder opererer, er også aftagende, som det fremgår af de svage import- og eksportdata offentliggjort onsdag.

CAC 40 indeks prognose

CAC 40-indekset er trukket tilbage i de seneste par uger. Og på det daglige diagram ser vi, at 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) har lavet en bearish crossover. Vigtigst af alt har indekset god støtte langs den stigende trendlinje vist i blåt. Det er ikke lykkedes at komme under dette punkt flere gange i denne uge.

Derfor er udsigterne for franske aktier i øjeblikket neutrale med en bearish bias. Et brud under den stigende trendlinje vil signalere, at der er flere sælgere på markedet, som er ivrige efter at skubbe det til den næste support på €6.815 (laveste 20. marts). Det alternative scenarie er, hvor indekset springer til det højeste år til dato på €7.567.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer