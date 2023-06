Tjekkisk koruna/US-dollar-prognose forud for juni 2023 Fed-beslutning

Juni er en interessant måned for pengepolitikken og de markedsdeltagere, der er interesserede i at handle valuta. Alle større centralbanker skal frigive deres pengepolitik (f.eks. Federal Reserve i USA, Den Europæiske Centralbank, Bank of England, Bank of Japan), og så fra næste uge vil volatiliteten stige.

Men udover udviklede økonomier giver nye vækstøkonomier muligheder for valutahandlere. En sådan økonomi er den tjekkiske økonomi, et af de nye markeder i Europa.

Den lokale valuta, den tjekkiske koruna (CZK), er steget over for den amerikanske dollar siden slutningen af sidste år. Nu hvor Fed skal offentliggøre sin politik, hvad er implikationerne for CZK/USD-kursen?

Den tjekkiske nationalbank står over for en hård tid med at bekæmpe inflationen

Den tjekkiske nationalbank (CNB) besluttede på det sidste bankbestyrelsesmøde den 3. maj at holde den to-ugers reporente på 7 % og diskonteringsrenten på 6 %.

Man kan sige, at disse ikke er så meget højere end de 5,25 % i USA – hvilket er et gyldigt punkt, især når man ser på inflationen i Tjekkiet og sammenligner den med den årlige inflationsrate i USA.

På et tidspunkt nåede den årlige inflation efter COVID-19-pandemien i Tjekkiet 18 % – næsten det dobbelte af den maksimale årlige inflationsrate registreret i USA (9,06 % i juni 2022).

Men problemet er, at begge centralbanker har det samme prisstabilitetsmandat – hvilket bringer inflationen tilbage til 2 %. Derfor, hvis Fed skal forblive på pause i næste uge, som rygterne siger, kan CNB beslutte at hæve renten igen, som højere inflation indikerer.

Ifølge IMF er Tjekkiets BNP sat til at vokse i de næste fem år ved hjælp af nuværende priser, men Real BNP, som tegner sig for inflationen, viser en mere moderat vækst.

CZK/USD handles i et stramt interval i 7 år nu

Det er meningen, at intervaller skal brydes, men den horisontale konsolidering af CZK/USD er lang. I de sidste syv år gik dette marked ingen vegne, og det sikreste spil i byen var at sælge modstand en 0,048 og købe støtte til 0,049.

Men det kan ændre sig i juni, forudsat at der sker to ting.

For det første kan Fed sætte sin renteforhøjelsescyklus på pause – et duetræk for den amerikanske dollar. Dog kan dollaren faktisk stige, hvis den ledsages af høgeagtig retorik, såsom antydning af en renteforhøjelse i juli. Derfor kan et træk under 0,044 være i kortene.

For det andet vil CNB’s bankbestyrelse den 21. juni tage stilling til sin pengepolitik. I betragtning af den tidligere nævnte inflationsforskel ville en renteforhøjelse give Kurona en fordel, og CZK/USD-kursen kan derfor teste modstanden på 0,048 igen.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer