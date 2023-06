USA’s arbejdsløshedsansøgninger stiger kraftigt: ‘recession kan være mildere’

Russell 2000 – indekset er lidt i rødt i dag, selv om Department of Labor sagde, at arbejdsløshedsansøgningerne steg markant i ugen, der sluttede den 3. juni.

Er den amerikanske økonomi på vej mod en recession?

Ansøgninger om ledighed steg til 261.000 (sæsonkorrigeret) i sidste uge, hvilket tyder på, at arbejdsmarkedet endelig giver op i lyset af aggressive renteforhøjelser. Økonomer havde til sammenligning forudsagt en lille stigning fra den foregående periode til kun 235.000.

Alligevel ser Quincy Krosby – Chief Global Strategist for LPL Financial grunde til at tro, at USA vil lykkes med at undgå en dyb recession.

Konstant interesse for small-caps tyder på, at økonomien er mere modstandsdygtig, end overskrifterne antyder, eller at en recession kan være mildere end oprindeligt forventet.

Russell 2000 er steget næsten 10 % på lidt over en måned.

Hvad førte til en stigning i arbejdsløshedsansøgninger?

Arbejdsministeriet nævnte torsdag ikke en specifik faktor, der kan have bidraget til en kraftig stigning i de ugentlige arbejdsløshedsansøgninger.

Frem til den 20. maj modtog 1,635 millioner mennesker arbejdsløshedsunderstøttelse – en stigning på 27,4 % år-til-år. Krosby kommenterer yderligere på, hvad de amerikanske small-cap aktier kan signalere, sagde Krosby i en note indhentet af Invezz:

At se indekset vinde støtte tyder på, at vi endelig bevæger os ud over bekymringen om, at en anden bankrelateret overskrift vil kaste finansmarkederne i en ende.

Markederne prissætter i øjeblikket en pause på FOMC-mødet, der er planlagt til næste uge.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer