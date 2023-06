USD/JPY forudsigelse: prognose som japansk økonomi, Nikkei 225-boom

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

USD/JPY -kursen bevægede sig sidelæns efter de stærke japanske BNP-tal. Parret handlede til 140, hvor det har været de seneste par dage. Denne pris er tæt på det højeste niveau siden november 2022. Den er steget med mere end 10 % fra det laveste punkt i år.

Japans økonomi klarer sig godt

Den japanske økonomi klarer sig godt, da udenlandske investorer fortsatte med at allokere kapital til landet. Som jeg skrev i denne artikel , er Nikkei 225- og Topix-indeksene steget til højdepunkter i flere årtier.

Data offentliggjort torsdag bekræftede denne opfattelse. Ifølge statistikbureauet voksede økonomien med 0,7 % på QoQ-basis. Denne stigning var bedre end medianspringet på 0,4 %.

Økonomien voksede med 2,7 % på årsbasis, en stor forbedring fra 4. kvartals vækst på 0,4 %. Dette tal var bedre end den forventede vækst på 1,6%.

Et nærmere kig på de vigtigste drivkræfter bag landets økonomiske vækst var virksomhedernes kapitaludgifter, som steg med 1,4 %. Den eksterne efterspørgsel faldt med 0,3 %, mens forbruget steg med kun 0,5 % i løbet af kvartalet.

Disse tal tyder på, at landets økonomi klarer sig bedre end forventet. USD/JPY-parret blev svækket, fordi dataene sandsynligvis ikke vil have nogen større indflydelse på handlingerne fra Bank of Japan (BoJ), når den mødes i næste uge.

Forventningerne er, at BoJ vil fastholde sine rentesatser og kvantitative lempelser uændret i et forsøg på at stimulere økonomien.

Federal Reserve har på den anden side været en smule høgeagtig i de sidste par måneder, og det er uklart, hvad det vil gøre i denne måned. Nogle analytikere mener, at banken vil have en høgeagtig pause, mens andre ser den levere endnu en renteforhøjelse.

USD/JPY teknisk analyse

USD/JPY diagram af TradingView

USD til JPY- parret har været i en stærk bullish tendens i de sidste par måneder, da den japanske yen fortsatte svagheden. Det sprang til et højdepunkt på 141 i maj og forbliver over 50-dages glidende gennemsnit. Parret har vendt nøglemodstanden på 137,77 til et støtteniveau. Denne pris var oversiden af det stigende trekantmønster.

Yderligere er Relative Strength Index (RSI) fortsat med at stige og nærmer sig nu det overkøbte niveau.

Derfor vil parret sandsynligvis fortsætte med at stige, efterhånden som Fed og BoJ divergensen fortsætter. Hvis dette sker, vil det næste niveau at se være 145.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer