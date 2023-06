Chancer ændrer betting via blockchain: investorer tæller dagene til forsalget

I en æra defineret af teknologiske fremskridt er det ikke en overraskelse, at betting verdenen gennemgår en markant transformation hver eneste dag. Platforme som Chancer tager betting til et nyt niveau ved at udnytte blockchain-teknologi til at gøre forudsigelsen af markedsskabelsesprocessen decentraliseret.

Siden 2018, hvor den amerikanske højesteret legaliserede sportsbetting i landet, så har branchen oplevet en enorm vækst. Væksten er understøttet af fremkomsten af online platforme, mobilapplikationer og forskellige teknologiske innovationer, herunder maskinlæringsalgoritmer, bookmakere, blockchain og den nu blomstrende kunstige intelligens (AI).

Den omskiftelige betting verden

De dage er forbi, hvor spillerne skulle besøge fysiske betting butikker eller bookmakere for at placere deres væddemål. Online platforme og mobilapplikationer tilbyder nu suveræn bekvemmelighed og tilgængelighed for spillerne.

Med blot et par klik på en computer eller et tryk på en smartphone kan spillerne nu få adgang til en bred vifte af væddemålsmuligheder, sportsmarkeder og odds indenfor hjemmets fire vægge, kontor eller mens de er på farten.

Men selvom denne nyfundne bekvemmelighed har demokratiseret sportsbetting ved at give enhver mulighed for at deltage i alle begivenhederne, så er der stadig nogle udfordringer, da de fleste af de traditionelle betting platforme eller sider er centraliserede, hvilket betyder, at spiludvælgelsen og oddsene allerede er bestemt for spillerne. Chancer forsøger at eliminere denne udfordring ved at bruge blockchainen til at decentralisere hele processen fra oprettelse af tilpassede peer-to-peer (P2P) væddemålsmarkeder til opsætning af odds.

På Chancer vil spillere være i stand til at oprette deres egne tilpassede P2P-væddemålsmarkeder og opsætte deres egne odds gennem en decentraliseret platform. Platformens hovedslogan er “Chancer: Your Game, Your Rules, Your Odds.”

Platformen er designet som en kun-venner-platform, der gør det muligt for spillerne ikke kun at satse mod deres venner, men også andre mennesker over hele verden.

Chancer-grundlæggerne, Adam og Paul Kelbie, ønskede en sjov måde at være i stand til at at deltage i betting mellem dem selv og deres venner, samtidig med at de inviterede andre mennesker med på udfordringen.

Sådan fungerer Chancer betting

Enhver Chancer-bruger kan oprette et bettingmarked, bekræfte deres odds og finde en løsningskilde, så det er gennemsigtigt, hvordan resultatet vil blive gennemgået. Efterfølgende kan alle deltage og måle sig mod deres indsats.

Endnu vigtigere er det, at brugeren kan indstille til kun at tillade venner at deltage i deres marked, eller de kan også tillade alle i verden at deltage i og opbakke begge ender.

Væddemålene vil blive muliggjort på platformen via CHANCER kryptovalutaen, hvis forsalg starter den 13. juni 2023 kl. 12:00 BST.

CHANCER token forsalget og hvordan man deltager

CHANCER Token-forsalget forventes at rejse $15 millioner i løbet af 12 faser, som efter planen vil være udsolgt ved udgangen af 2. kvartal 2023.

CHANCER tokenet vil blive lanceret på Binance Smart Chain blockchain, hvilket gør dette til et BEP20 token. For at købe tokenet under forsalget skal du bruge nogle BNB eller BUSD-tokens i din wallet. Mens et CHANCER Token vil koste $0,010 i den første forsalgsfase, så siger oplysningerne på Chancers officielle hjemmeside, at investorerne vil have en værdi på mindst $10 til $15 i BNB eller BUSD for at kunne købe $CHANCER og dække de involverede gasgebyrer.

CHANCER token anvendelser

Du spørger sikkert dig selv, hvordan $CHANCER token holdere vil drage fordel af at erhverve sig tokenet. Til at begynde med vil token indehaverne have mulighed for at stake deres tokens for at deltage i fællesskabs-skabte live-markeder.

Token-indehaverne vil også være i stand til at skabe deres Chancer-markeder gennem Chancer dApp eller endda tilslutte til Chancer Livestream-funktionen for at have forudsigende markedssjov i realtid.

Vinderne vil også blive belønnet med CHANCER-tokens.

Token-indehaverne kan også vælge at stake deres CHANCER tokens på platformen og dermed tjene en passiv indkomst og samtidig sikre, at der er tilstrækkelig likviditet tilbage til, at brugerne nemt kan handle ind og ud af positioner.