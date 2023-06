Paytm-aktiekursen nærmer sig langsomt sit mærke eller brudpunkt

Paytm (NSE: PAYTM) aktiekursen har lavet en stærk bullish trend siden november sidste år, da investorerne rider på bølgen. Efter at være faldet til et rekordlavt niveau på 438 INR i november, er aktien steget med mere end 80 % og svæver på det højeste niveau siden 12. august.

Én 97-virksomhed klarer sig godt

One 97, Paytms moderselskab, går godt, da efterspørgslen efter betalingsløsninger steg. De seneste resultater viste, at virksomhedens omsætning steg med 61% år-til-år. Dens omsætning steg til over 2,33 crore INR, da virksomheden øgede sin betalingsindtægts- og låneforretning.

Vigtigst er det, at virksomheden blev profitabel ud fra et EBITDA-perspektiv. Virksomhedens månedlige transaktionsbrugere (MTU) steg med 27 %, mens købmandsabonnementer steg med 134 %. Brutto Merchandise Value (GMV) i kvartalet steg til ₹2,6 lakh crore, hvilket svarer til over $32 milliarder.

Værdien af lån fordelt på platformen steg med 253 %. Med renterne på det højeste niveau i årevis, er der en sandsynlighed for, at låneporteføljen bliver mere rentabel.

Jeg tror på, at Paytm har en enorm mulighed forude, selvom konkurrenceniveauet stiger. Nogle af de største konkurrenter for virksomheden er GooglePay, PhonePe og MobiKwik. Vigtigst er det, at virksomheden har skiftet fokus fra vækst til lønsomhed. Analytikere ser, at virksomheden bliver mere profitabel i år.

Paytm aktiekursprognose

I min sidste artikel om One 97 bemærkede jeg, at aktien havde mere opad. På det tidspunkt handlede aktien til ₹650, hvilket betyder, at forudsigelsen var nøjagtig. Aktierne er hoppet over det vigtige modstandsniveau på 736 INR, det højeste punkt den 9. februar og den 11. maj i år.

Aktien er hoppet over de 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Vigtigst er det, at det nærmer sig det afgørende modstandsniveau på 842 INR, det højeste punkt den 8. august.

Det har nu dannet et gyldent kryds, hvor 50-dages og 200-dages EMA’erne laver en bullish crossover. Derfor er udsigterne for aktien på dette stadium neutrale, indtil den bevæger sig over nøglemodstandspunktet ved ₹842. Et træk over dette niveau vil se det springe til det næste modstandsniveau ved ₹1000. På bagsiden vil et fald under den næste nøglestøtte ved 650 INR ugyldiggøre den bullish-visning.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer