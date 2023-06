DXY: US-dollar-indeksanalyse forud for Fed, ECB, BoJ-beslutninger

Det amerikanske dollarindeks (DXY) var fladt mandag morgen forud for en ekstremt travl uge på finansmarkedet. Indekset handlede til $103,60, hvor det har siddet fast de seneste par dage. Denne pris er et par point under denne måneds højeste på $104,70.

Fed, ECB og BOJ beslutninger

Det amerikanske dollarindeks er et finansielt aktiv, der ser på dollarens præstation sammenlignet med andre topvalutaer som euro, pund og japanske yen. Derfor vil der være flere vigtige katalysatorer, der vil flytte DXY-indekset i denne uge.

USA vil offentliggøre de seneste tal for forbrugerinflation på tirsdag. Det er vigtige tal, der indgår i Feds dobbelte formål. Analytikere mener, at landets inflation fortsatte med at falde i maj og satte sig på 4,1 %.

Hvis dette var tilfældet, vil det være en opmuntring til Federal Reserve, som starter sit møde samme dag. Økonomer forventer, at Fed vil beslutte at lade renten være uændret på mellem 5,0 % og 5,25 %. Hvis dette sker, vil det være første gang i 11 møder, at Fed har ladet renterne være intakte.

Det amerikanske dollarindeks vil også reagere på den seneste beslutning fra Den Europæiske Centralbank (ECB), som er planlagt til torsdag. I modsætning til Federal Reserve mener analytikere, at ECB vil beslutte at hæve renten med yderligere 0,25 %, efterhånden som dens kamp mod inflationen intensiveres.

ECB-handlinger er vigtige for DXY-indekset på grund af den afgørende rolle, som euroen spiller i indekset. Det tegner sig for mere end 50% af dets sammensætning.

Den sidste vigtige forex nyheder vil være de kommende Japan-renter, der er planlagt til fredag. Dette vil være et afgørende møde på grund af det stærke opsving i økonomien. Den japanske yen er en vigtig del af dollarindekset.

US dollar indeks prognose

4H-diagrammet afslører, at indekset toppede ved $104,70 den 31. maj. Siden da har det bevæget sig sidelæns, efterhånden som det bullish momentum aftager. Det har bevæget sig lidt under 25-dages og 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Indekset har også dannet et lille bearish flagmønster, som normalt er et bearish tegn. På samme måde har MACD bevæget sig under neutralpunktet. Derfor er udsigterne for dollarindekset neutrale, og det næste niveau at se er på $103.