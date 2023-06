SLV ETF og sølv priser stabile forud for FOMC møde

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google News for de seneste opdateringer >

Sølvprisen vil have en stor uge, da investorerne reagerer på pengepolitiske beslutninger og de kommende vigtige økonomiske data fra USA, Kina og Europa. Sølv er vendt tilbage til det højeste niveau på $24,20, omkring 6,50 % over det laveste niveau i maj. Tilsvarende sprang iShares Silver Trust (SLV) ETF til $22,54.

Fed beslutning og økonomiske data

Sølv er et vigtigt metal, der har industrielle og ædle metaller. Derfor reagerer metallet på både økonomiske data som fremstillings- og industriproduktionstal fra nøglelande. Samtidig reagerer metallet på handlinger fra vigtige centralbanker som Federal Reserve og Den Europæiske Centralbank.

Den første vigtige økonomiske nyhed udkommer på tirsdag, når USA vil offentliggøre sine forbrugerinflationsdata. Økonomer mener, at det samlede forbrugerprisindeks (CPI) faldt fra 4,9 % til 4,1 % i maj. Kerneinflationen ventes også at falde en smule.

CPI-dataene udkommer samme dag, som Federal Open Market Committee (FOMC) starter. Banken træffer så sin beslutning onsdag. Som jeg skrev her , mener analytikere, at Fed vil beslutte at sætte renten på pause.

https://www.youtube.com/watch?v=d0pLvFzFOjk

Sølvprisen har en tendens til at reagere beskedent på handlinger fra Fed. Et tegn på en Fed-pivot vil pege på mere opad til metallet. Den Europæiske Centralbank (ECB) ventes på den anden side at hæve renten med yderligere 0,25 %.

De andre vigtige økonomiske data at se vil være Kinas industriproduktionstal planlagt til torsdag. Økonomer forventer, at landets industriproduktion faldt til 3,8 % i maj fra 5,6 % i den foregående måned. De forventer også, at landets detailsalg steg med 13,7 % i maj, en lavere vækstbane end i den foregående måned.

Sølvprisen vil også reagere på USA’s detailsalgstal, der er planlagt til fredag. Detailsalg er vigtigt, da det er gode efterspørgselsindikatorer.

Sølvpris prognose

XAG/USD-diagram af TradingView

4H-diagrammet viser, at XAG/USD-parret har været i en bullish trend i de seneste par uger. Den har krydset det vigtige modstandspunkt på $24,01, det højeste niveau den 2. juni. Sølv er også hoppet over 50-perioders glidende gennemsnit og 38,2% retracement niveau.

Yderligere har sølv dannet et omvendt hoved- og skuldermønster og er over Ichimoku-skyindikatoren. Derfor vil sølv sandsynligvis fortsætte med at stige, da købere målretter det næste vigtige modstandspunkt på $25, omkring 3,45% over det nuværende niveau.