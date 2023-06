De tyske nuværende forhold måler kollaps, mens euroområdet måler kanterne lavere

ZEW-indikatoren for økonomisk stemning for euroområdet, et mål for erhvervs- og forbrugertillid, faldt fra -9,4 i maj til -10 i juni.

Resultatet viste sig at være bedre end markedets forventninger på -11,9, men var stadig den laveste aflæsning siden december 2022, hvor det målte -23,6.

Dette markerede den anden negative læsning i træk siden et opsving i begyndelsen af det nye år.

Det yderligere fald i den økonomiske stemning kommer, da inflationen fortsat forbliver høj i blokken, mens renterne er høje.

Kerne-CPI for blokken er stadig stædigt højt med 5,3 %.

Da inflationen forbliver meget klistret i euroområdet, forventes ECB desuden at hæve renten både i juni og juli, hvilket yderligere kan dæmpe forbrugernes efterspørgsel og forretningsmuligheder.

Source: Centre for European Economic Research (ZEW)

Under undersøgelsen i juni forventede 31,7 % af de adspurgte på finansmarkedet, at den økonomiske situation ville blive værre, en stigning på 0,2 % siden den foregående måned.

43,8 % af de adspurgte mener, at den nuværende økonomiske situation er “dårlig”, en mere end betydelig yderligere 11,8 % i forhold til sidste måned.

Tyskland

Europas største økonomi, Tyskland, registrerede en afdæmpning i den økonomiske stemning til -8,5 fra -10,7 i den foregående måned.

Dette overraskede dog på opsiden, da industriens prognoser blev placeret til -12.

Landets recessionsmiljø og manglen på forventet efterspørgsel efter eksport for resten af året har dæmpet opsiden og holdt indekset godt i negativt terræn.

Ydermere vil høje fødevareomkostninger i hjemmet, som rapporteret i de nationale inflationstal, sandsynligvis undertrykke den skønsmæssige efterspørgsel i en overskuelig fremtid og holde vækstudsigterne dæmpede.

En artikel, der diskuterer Tysklands seneste inflationsrapport, som blev udgivet tidligere i dag, kan findes her.

Selvom Tysklands nuværende recession betragtes som relativt mild, ser finansmarkederne ud til at forudsige hårde økonomiske tider i de næste par måneder.

I markedsundersøgelsen forventer 33,1 % af de adspurgte, at økonomien bliver dårligere i år.

Tysklands nuværende forhold

ZEW Current Conditions-rapporten i Tyskland faldt til -56,5 i juni fra -34,8 i maj 2023.

Dette markerede den laveste aflæsning siden januar 2023, som blev registreret til -58,6.

Bekymrende nok faldt disse resultater, i modsætning til den tyske økonomiske sentimentmåler, langt under industriens forventninger på -38,0.

Dette markerer den nittende i træk under-nul-læsning for Tyskland i den nuværende undersøgelse.

Forskere ved ZEW understregede,

… vurderingen af den økonomiske situation i Tyskland faldt meget kraftigt.

57,7 % af de adspurgte mener, at den nuværende økonomiske situation er “dårlig”.

Den nuværende vilkårsundersøgelse har afstedkommet en meget negativ reaktion på høje fødevare- og energipriser, sandsynligheden for højere rater og den forventede mangel på udenlandsk efterspørgsel efter eksportvarer.

Positivt er, at respondenter, der forventer, at inflationen vil falde, er steget med 3,8 % siden sidste måned til 86,4 %.

Kommende ECB-møde

Senere på ugen holder ECB sit pengepolitiske møde og forventes generelt at hæve renten med et kvart procentpoint på grund af hårdnakket inflationspres.

Med en inflation på 6,1 %, eller tre gange ECBs målniveau, bemærkede en Reuters-undersøgelse, at alle 59 adspurgte økonomer forventer, at pengepolitikken vil blive strammet med 25 bps, hvor 43 økonomer bakker op om en yderligere stigning på 25 bps i det følgende møde.

Carsten Brzeski, global makrochef hos ING udtalte,

… ECB er helt fast besluttet på lige nu at tage fejl af højere renter.

