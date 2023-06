Hvedeprisprognose: WASDE-rapporten peger på bekymringer om overudbud

Hvedeprisen er trukket tilbage i de seneste par dage, da investorerne reagerer på det nylige dæmningskollaps i Ukraine og den fortsatte krig. Data fra TradingView viser, at hvede blev handlet til $624 i tirsdags, svarende til $6,24 pr. skæppe. Denne pris er omkring 10 % over det laveste niveau, men den forbliver 53 % under det højeste punkt i marts 2022.

Udbuds- og efterspørgselsdynamik

Hvede- og majspriserne steg kraftigt, efter at en vigtig dæmning kollapsede i Ukraine, en af de største eksportører i verden. Dette dæmningskollaps skete få dage efter, at Rusland og Ukraine forlængede en korneksportaftale.

Dæmningens kollaps betød, at krigen vil eskalere i en længere periode. Det betød også, at eksportaftalen kunne blive forstyrret i de kommende måneder. Vigtigst af alt var der bekymring for, at de oversvømmelser, der fulgte, kunne påvirke de enorme landbrugsmarker.

Hvedeprisen reagerede også på den seneste WASDE- rapport fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA). Denne rapport vurderede, at hvedemarkedet vil være præget af højere efterspørgsel og forsyninger.

Globalt forventes forsyningerne at springe med mere end 10,8 millioner bushels, hvoraf de fleste kommer fra Rusland, Indien, EU og Ukraine. Rusland vil producere over 3,5 millioner flere bushels i år, mens Indien vil øge det med omkring 3,5 millioner bushels.

Mens krigen i Ukraine fortsætter, forventes landet at producere mere hvede i år. Det vil producere over 1 million skæpper mere, hjulpet af gunstigt vejr.

Samtidig forventes efterspørgslen at stige med mere end 4,4 millioner skæpper til over 796 millioner. Denne stigning vil komme fra Kina, Rusland og Indien. Derfor vil der være et udbudsunderskud på omkring 270 millioner bushels, da den globale efterspørgsel vil være 1.066 millioner.

Hvede pris prognose

Hvedediagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at hvede har været i en stærk bearish trend i de seneste par måneder. I denne periode har den holdt sig under det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit. På trods af det seneste opsving forbliver det under denne MA, hvilket signalerer, at sælgerne stadig har kontrol.

Relative Strength Index (RSI) har bevæget sig over det neutrale punkt ved 50. Derfor tror jeg på, at hvedepriserne vil genoptage den nedadgående tendens i de kommende dage og genteste det laveste år til dato på $567,3. Den bearish-visning vil blive ugyldig, hvis prisen formår at klare det 50-dages glidende gennemsnit.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer