Opsving i prisen på sojabønner står over for betydelig udbudsmodvind

Prisen på sojabønner er steget lidt i juni, da investorerne køber det seneste dyk, efter at det faldt til det laveste niveau siden december 2021. Alt i alt forbliver priserne omkring 10 % under det højeste niveau i år. Sojabønner har klaret sig bedre end andre landbrugsvarer som majs og hvede.

Argentinas produktion falder

Argentina er en af de største landbrugsproducenter i verden. Det producerer nøglevarer som majs, hvede og sojabønner. Udfordringen er, at Argentina gennemgår en stor økonomisk nedsmeltning, der har set inflationen stige. Som jeg skrev her , er Argentinas peso dykket til et rekordlavt niveau midt i disse bekymringer.

Derfor er der en sandsynlighed for, at Argentinas afgrødeproduktion vil falde i år, efterhånden som produktionsomkostningerne og inputs stiger. Dette synspunkt blev bekræftet af det amerikanske landbrugsministerium (USDA), som offentliggjorde sin WASDE-rapport i sidste uge.

Rapporten viste, at Argentina vil producere 25 millioner skæpper sojabønner i år, et fald på omkring 2 millioner året før. Det tilføjede, at den globale crush vil falde i år, primært på grund af svag produktion i Argentina.

Heldigvis er markedet for sojabønner meget diversificeret. Som følge heraf vil produktionen være højere i år, takket være robust produktion i USA og Brasilien. De to sidstnævnte oplever stærk konkurrence i Kina, den største forbruger i verden.

På trods af svagheden i Argentina og Vietnam vil verden i det hele taget opleve rekordproduktion af sojabønner i år, hvilket kan have indflydelse på priserne. I USA vil produktionen stige til rekordhøje 4,5 milliarder bushels. På verdensplan vil produktionen stige til en rekord på over 410,6 millioner tons.

Efterspørgslen forventes også at stige gradvist i USA og Kina. Udfordringen er, at konkurrencen mellem USA og Brasilien kan presse priserne kraftigt ned i år. I en rapport sagde USDA:

“Som følge heraf forventes den gennemsnitlige pris modtaget af sojabønnebønder at falde fra $14,20 i 2022/23 til $12,10 i 2023/24.”

Prisprognose for sojabønner

Sojabønner diagram af TradingView

Det daglige diagram viser, at priserne på sojabønner dannede et lille hammermønster den 31. maj i år. I teknisk analyse er dette mønster normalt et bullish tegn. Det er derefter steget og gentestet det centrale modstandspunkt på $1.410, det laveste niveau den 24. marts.

Majs har bevæget sig under det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Vigtigst af alt har det dannet et brud- og gentestmønster, hvilket er et tegn på et bearish fortsættelsesmønster. Derfor er der en mulighed for, at prisen på sojabønner vil genoptage den bearish trend i de kommende måneder.

Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af AI-værktøjer